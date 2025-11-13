Uno Entre Rios | Ovación | Liga Regional

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

En las instalaciones de Vélez Sarsfield, el domingo se desarrollará la última fecha de la Liga Regional, con la disputa de nueve partidos.

13 de noviembre 2025 · 21:39hs
Se conocerá al campeón del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball.

Se conocerá al campeón del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball.

Este domingo, Chajarí será el epicentro de la acción en la Liga Regional de Tchoukball, ya que se disputará la última fecha del Torneo Clausura, certamen organizado por la Federación de Tchoukball de Entre Ríos. La actividad tendrá lugar en el gimnasio del Club Atlético Vélez Sarsfield, desde las 8.30.

Allí se reunirán equipos de Chajarí, Concordia, Federal y Mocoretá, quienes protagonizarán un total de nueve partidos distribuidos en las categorías Mayores Masculino y Mayores Femenino.

Una vez finalizados los encuentros, se realizará la premiación a los mejores equipos de la competencia y se reconocerá con el galardón “Hermann Brandt” (creador del tchoukball) a jugadores de cada jurisdicción, no por su destreza y habilidad, sino por los valores que tiene como el compromiso, el esfuerzo, la responsabilidad y la empatía con el otro.

Con entrada libre y gratuita, la organización invita a toda la comunidad a acercarse para conocer de cerca una disciplina que continúa expandiéndose año tras año en la región.

Además, para quienes no puedan asistir, la jornada contará con transmisión en vivo vía streaming a través de YouTube.

El fixture de la jornada en Chajarí

8.30: Vélez Chajarí B vs Concordia (Masculino)

9.40: Mocoretá vs Ferro Federal (Masculino)

10.50: Ferro Federal vs Mocoretá (Femenino)

12: Vélez Chajarí vs Concordia (Femenino)

13.10: Ferro Federal vs Vélez Chajarí A (Masculino)

14.20: Vélez Chajarí B vs Mocoretá (Masculino)

15.30: Vélez Chajarí vs Ferro Federal (Femenino)

16.40: Concordia vs Mocoretá (Femenino)

17.50: Vélez Chajarí A vs Concordia (Masculino)

