La justicia confirmó el procesamiento a Matías Morla por la "Marca Maradona"

La Sala VII de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento y embargo a Matías Morla, ex-abogado de Diego Maradona.

30 de diciembre 2025 · 11:08hs
La causa Maradona sumó un nuevo capítulo, en este caso relacionado a la “Marca Maradona”. Los integrantes de la Sala VII de la Cámara del Crimen confirmaron el procesamiento y embargo contra Matías Morla, exabogado del “Diez”, y Claudia y Rita Maradona, hermanas del astro.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto en base a la demanda iniciada por Dalma y Giannina Maradona y que afectada directamente a Jana, Diego Fernando y Diego Armando, sus hermanos y los otros hijos del “Diego”.

Morla fue procesado como “coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta” y las hermanas del Diez, como partícipes necesarias de la “Marca” administrada por la empresa Sattvica SA.

En la resolución, fijaron un embargo de $2 mil millones sobre los bienes del abogado y ambas hermanas de Diego. La corte de apelaciones consideró que la suma "resulta adecuada".

Vale recordar que los involucrados habían sido procesados el 18 de septiembre pasado por los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani. En primera instancia, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos. Pero la decisión fue apelada.

La defensa de Matías Morla

En abril pasado, cuando prestó declaración indagatoria ante la jueza en lo criminal y correccional Rita Acosta, representado por los abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, Morla presentó un escrito de 60 carillas para explicar cómo fue la cesión de la “marca Maradona” a las hermanas del astro mundial del fútbol.

“Morla cedió las marcas a las hermanas de Maradona por pedido de Diego. Maradona siempre prometió las marcas a sus hermanas porque tenía muy buena relación. Eso no es delito. Morla no obtuvo ningún beneficio económico. Cumplió con el pedido de su amigo Maradona. La transferencia está documentada y el pedido de Maradona también”, había dicho a La Nación Cúneo Libarona.

