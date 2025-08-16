Uno Entre Rios | Ovación | Federación Entrerriana de Box

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

Iván Frutos y Marcos Jaime ganaron los cinturones de la Federación Entrerriana de Box que se disputaron en el Club San Agustín. Elías Jaime retuvo su título.

16 de agosto 2025 · 22:08hs
Iván Frutos es el nuevo campeón de la Federación Entrerriana de Box en la categoría Hasta 75 kilos.

Iván Frutos es el nuevo campeón de la Federación Entrerriana de Box en la categoría Hasta 75 kilos.

Las primeras horas de este sábado se llenaron de emoción en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín, donde se disputó una velada de boxeo amateur. Allí tres púgiles paranaenses se quedaron con los cinturones de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de sus respectivas categorías.

Iván Frutos y Marcos Jaime se quedaron con los títulos que estaban vacante, mientras que el campeón Elías Jaime retuvo su corona.

La Parka Frutos superó por puntos, en fallo unánime, a Federico Bosón (de Colón), por el título de la FEB de la categoría Hasta 75 kilos. El Chaná Jaime le ganó por puntos, en fallo unánime, a Simón Martínez (Gualeguaychú), por el cetro de la FEB Cadete Hasta 52 kilos. En tanto que Elías Jaime superó en las tarjetas, en decisión no unánime, al también paranaense Tiago Díaz para retener el cinturón FEB Juvenil Hasta 60 kilos.

Las peleas en el Club San Agustín

Marcos Orrego (Team Peligro) le ganó en fallo unánime a Tomás Cuatrín (Club Ministerio), en categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Martín Motura (Santa Fe) derrotó en decisión no unánime a Maximiliano Nichea (Team Peligro), en categoría Hasta 58 kilos.

Nahuel Ramos (Boxing Paraná) venció en fallo unánime a Ignacio Montiel (Santa Fe), en categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) superó en fallo unánime a Joaquín Noguera (Toa Fight), en categoría Hasta 64 kilos.

Alexis Franchinelli (Escuela de Boxeo César Jaime) y Mauricio Santillán (Santa Fe) empataron, en categoría Hasta 69 kilos.

Gabriela Zabala (Santa Fe) se impuso en fallo no unánime sobre Milagros Escobar (Santa Fe), en categoría Hasta 60 kilos.

Iván Sánchez (Team Pistrilli) le ganó por RSC 1'12" del primer round a Aaron Sotelo (Santa Fe), en categoría Hasta 69 kilos.

Soledad Rodríguez (Escuela de Boxeo César Jaime) derrotó en fallo unánime a Johana Pintos (Santa Fe), en la categoría Hasta 54 kilos.

Marcos Jaime (Escuela de Boxeo César Jaime) venció en fallo unánime a Simón Martínez (Gualeguaychú), por el título de la FEB de la categoría Cadete Hasta 52 kilos.

Elías Jaime (Escuela de Boxeo César Jaime) superó en fallo no unánime a Tiago Díaz (Motobox), por el título de la FEB de la categoría Juvenil Hasta 60 kilos.

Iván Frutos (Boxing Paraná) se impuso en fallo unánime sobre Federico Bosón (Colón), por el título de la FEB de la categoría Hasta 75 kilos.

