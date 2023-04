La entrerriana que festeja a lo Román Riquelme

A los 10 minutos del segundo tiempo, Mariana Gaitán, que había ingresado por Debora Molina, aprovechó un error de Justina Morcillo, quien entregó mal la pelota hacia atrás, dándole la posibilidad a la mediocampista xeneize de que controle el balón, encare y defina contra de manera exquisita para anotar el 2-0.

Inmediatamente, La Guri corrió hacia la zona de los palcos, buscó a Juan Román Riquelme y le dedicó el gol con su icónico gesto del Topo Gigio. A lo que el ídolo y vicepresidente de Boca respondió con una sonrisa y muchos aplausos, al lado de Chicho Serna (integrante del Consejo de Fútbol).

Hasta ahí todo parece normal, pero lo curioso es que días antes al clásico, la propia Gaitán predijo su gol y aseguró que se lo iba a dedicar a Román.

Le tocó ingresar en el inicio del segundo tiempo. Ya estaba Riquelme en su palco, la ovación de los hinchas se escuchó a los cinco minutos del primer tiempo cuando el Vice y parte del Consejo de fútbol se sentaron allí. Gaitán ya lo había visto en aquella final cuando le tocó jugar con el Furgón. "Lo vi en el partido, en la final, lo vi que estaba, me moría porque me mire o me salude, algo, pero siendo rival no iba a pasar, pero ahora estamos con el mismo escudo...", fantaseaba.

Boca ya ganaba 1 a 0 con gol de Ojeda. Había tenido que salir Julieta Cruz por lesión, obligando a un cambio táctico: Eugenia Flores cambió de lateral y ocupó ese lugar en el fondo, Agustina Arias ingresó como volante hasta que ya en el complemento y con la entrada de la Guri por Molina, la exPlatense se paró de punta y ella se acomodó en la línea de volantes. Y cómo... "A Riquelme no lo conocí todavía, me lo quiero cruzar y que me convide un mate".

La charla de Román con Masagli, Ojeda y Gaitán.

"El año pasado me tocó hacerle un gol a River con UAI y lo grité de una manera, me salió la hincha, pero ahora mas todavía con esta camiseta, se siente... No es presión pero sí esa energía de quiero ir por todas y meter 10 goles". A los 10 minutos, cuando Boca comenzó a desplegar su mejor fútbol ante un rival al que le costaba reaccionar, la presión asfixiante en la salida dio sus frutos una vez más. Justina Morcillo tocó hacia atrás y Gaitán con picardía aprovechó la pelota que no fue a los pies ni de la arquera ni de la central y definió con clase para el 2 a 0...

"Si se me da de hacer el gol, que lo voy a hacer, le voy a pedir después que me firme la camiseta". ¿Sale Topo Gigio?", le propusieron. "Si, también, eh. Es muy buena. Ojo, todo puede pasar. Festejaría y lo miraría". Eso mismo ocurrió. Todo lo que pensó, soñó y dijo en voz alta. Para quienes piensan que si los deseos se cuentan no se cumplen. El de la enterriana se hizo realidad. Y más de lo que imaginaba.

El vaticinio de Gaitán antes del Superclásico

Hace algunos días atrás, Mariana Gaitán fue invitada al Canal Oficial de Boca, dónde contó lo que significó para ella haber jugado una final en La Bombonera, en refencia a la definición del Campeonato 2021, cuando la volante vestía la camiseta de UAI Urquiza y cayeron ante las xeneizes, quienes salieron campeones.

"Yo soy hincha de Boca, mi familia es toda hincha de Boca, imaginate jugar una final. Tenía sentimientos encontrados. Decía qué lástima, me gustaría algún día estar yo defendiendo esa camiseta", confesó la futbolista.

En ese partido, también estuvo presente en el palco Juan Román Riquelme y La Guri soñaba con que "la mire o algo", pero al ser rivales entendía que era dificil.

En este 2023, Gaitan se sumó como refuerzo del xeneize e incluso debutó con gol en la primera fecha. Por eso, en su visita al canal oficial fue consultada sobre que haría si le tocaba convertir en el superclásico con Román en el palco, y la jugadora fue contundente: "Si se me da de hacer el gol, que lo voy a hacer, lo voy a mirar y le voy a pedir después que me firme la camiseta". "¿Y Topo Gigio no hay?" le preguntó la periodista, a lo que Mariana respondió: "¡Si, también!".

Un sueño, un deseo, una predicción, que este domingo se hizo realidad.

La carrera de Mariana Gaitan

Mariana Gaitán confesa hincha de Boca, nació en Villaguay, Entre Ríos, el 9 de diciembre de 1989 (33 años). Sus primeros en el fútbol fueron con sus hermanos en partidos callejeros y campeonatos barriales. Recién en el 2012 pudo sumarse formalmente a una institución.

Ese club fue UAI Urquiza, dónde se consagró campeona de los torneos de 2012 y 2014, y jugó Copa Libertadores 2015 consiguiendo el tercer puesto.

Despúes, en 2016 partió hacia el futbol brasilero para sumarse a Ferroviaria, dónde estuvo solo un año, para luego volver a UAI. Con Las Furgoneras cosechó más titulos: Torneos 2017-18, 2018-19 y la Copa Federal 2021.

En este 2023 cumplió uno de sus grandes sueños y llegó a Boca, el club de sus amores dónde ya lleva 2 goles (ante Platense en la fecha 1 y ante River en la fecha 6).