La barra de Colo-Colo prometió "venganza" contra los Carabineros

Colo-Colo referenció antecedentes

"No es primera vez que esta institución acaba con la vida de los nuestros en las inmediaciones del estadio Monumental. Primero fue el Patruka, atropellado por un guanaco, al igual que Neco, hace algunos años, hoy son estos dos jóvenes, quienes tenían toda una vida para seguir al equipo de sus amores por delante", continúa el posteo que recuerda otros hinchas fallecidos en circunstancias similares.

Partido suspendido

Luego explica la razón de la irrupción de varios integrantes al campo de juego: "No permitiremos que el show tape la gravedad de este hecho, dos menores por estos uniformados. Faltaron totalmente a los protocolos, si es que los tienen".

Por último, el texto que acompaña la publicación reza: "No pueden seguir muriendo compañeros de galería en manos de esta institución, uno sale de casa con la ilusión de ver a su equipo, de despejarse y tener un buen rato. No es posible que no vuelvas a casa por ir a ver un partido. Extendemos nuestro pésame a las familias".

Según las primeras informaciones en medios chilenos, los fallecidos son un niño de 13 años y una joven de 18, que según la hipótesis de los investigadores murieron luego de que un cambión de Carabineros los pasara por arriba tras quedar atrapados debajo de una reja de contención.

El fiscal Francisco Morales explicó: "Se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso". Las primeras versiones indicaban que los hinchas fallecidos no tenían entradas, pero luego fue desmentido.

A raíz de este hecho, la Fiscalía de Chile informó que un carabinero perteneciente a la unidad de Control de Orden Público (COP) fue detenido y está siendo investigado en calidad de imputado por la muerte de los dos adolescentes.