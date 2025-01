Keylor Navas fue presentado en Newell's

El legendario arquero costarricense, quien ganó tres Champions League con el Real Madrid, explicó cómo se decidió por la Lepra: "Muy contento de estar aquí. Hoy es un día importante para mi carrera, para mi vida. Tomé la decisión, en gran parte, por el presidente. Nacho (Ignacio Astore), la verdad, me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones. La transparencia y honestidad con la que me habló me generó esa confianza. Me sentí muy tranquilo".

A su vez, dejó en claro que no le pesa la inactividad de seis meses que arrastra tras dejar PSG en junio de 2024. "Estoy muy bien. Gracias a Dios, durante este tiempo afuera de las canchas, no salí nunca, seguí entrenando y trabajando fuerte. Tenía que recargar esas baterías, quitar un poco el peso mental de algunas situaciones que pasamos. Tengo clarísimo que estoy en perfectas condiciones para jugar. Me deja muy feliz, me siento con confianza. Como futbolista, es muy importante", afirmó.

La charla de Keylor Navas con Messi sobre Newell's

Navas presentación.jpg Keylor Navas posa con la camiseta de la Lepra. Prensa Newell's

Keylor Navas contó que charló con Lionel Messi, quien surgió de las inferiores de Newell's y fue su compañero en el PSG hace unos años. "Con Leo tuve alguna conversación. Él y su familia tienen recuerdos lindos de París cuando fuimos compañeros. Le tenemos un gran aprecio", dijo, sin entrar en detalles.

Además, reconoció estar al tanto de "las grandes figuras que pasaron por este gran club, el legado que dejaron, los momentos brillantes que Newell's ha tenido en toda su historia". Y sentenció: "Es un club bastante conocido a nivel mundial".

Cuando fue consultado sobre el duelo ante Rosario Central, que se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa el próximo 16 de febrero: "En todos los países el clásico es el clásico, es importante para la afición. Como futbolistas tenemos que darle la seriedad del caso que se merece, respetando el trabajo diario es como uno está cerca de ganar. Tenemos que enfocarnos en partido a partido para llegar al clásico al 100 por ciento, con convicción, ganas y con la confianza de que podemos hacer un gran partido y ganar. Ojalá así sea y podamos disfrutar en nuestra cancha y sentir a la mejor afición".

Por otra parte, el arquero costarricense contó que ya habló con el entrenador Mariano Soso y aún no dio pistas de cuándo podría debutar: "Tuve una charla con él. Tengo que tener más, ir conociendo a los compañeros. Yo me siento bien. Hoy tuve mi primer entrenamiento. Me siento muy contento. Hay que esperar. El DT toma las decisiones, yo soy uno más del equipo que tiene que ganarse el puesto. Cuando ese momento llegue, tomarlo con la seriedad que merece".

"Vengo con humildad, con ganas de transmitir lo que aprendí en mi carrera", dijo. Y sentenció: "Estoy a disposición para lo que necesiten. Para mí lo importante no es que se hable de Keylor, sino que se hable de que el equipo está bien, gana y va por buen camino".