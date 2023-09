Karting Entrerriano: juntos comparten la pasión por los fierros

Este último fin de semana compartieron una fecha del Entrerriano en Gualeguay y lo que primó en esa oportunidad fue el compartir la disciplina en familia. “A Antonio en 2018 con apenas unos meses de haber nacido lo llevábamos a una carrera de Fórmula Entrerriana en Paraná con un buzo de piloto que le regalaron los abuelos porque justamente corría su abuelo Sergio”, recuerda Juan Manuel que desde hace 12 años compite en karting.

Gabriela también tiene un pasado en el karting porque desde que era muy pequeña compitió, luego hizo un impasse y en esta temporada se abocó de lleno en correr dentro de la Fórmula Entrerriana, aunque en este fin de semana volvió a su primer amor y señaló que se embaló para hacer lo que resta de la temporada. “En el karting había dejado de correr en el 2017, cuando me enteré que estaba embarazada y después no se me dio la oportunidad de volver a competir, ya tenía el chip modo madre, estaba enfocada en eso. Siempre fui a acompañar a mi gente a las carreras y con el tema de que ahora estoy corriendo en el Fórmula Entrerriana, como que pude y Antonio me lo permite porque es más grande”, contó Gabriela que vive en Chajarí con Antonio.

“A mí me parecía una hermosa oportunidad para Antonio, si bien es bastante chicos no sé si se da cuenta o no lo que está pasando, pero a mí me parecía hermoso que él comparta esto con sus padres”, recuerda Gabriela al momento que tomó la decisión de volver al karting.

Si bien no compartieron el mismo equipo durante el fin de semana, Juan Manuel y Antonio por un lado y Gabriela por otro, la mamá destacó: “En mi cabeza no puede estar al 100% en el karting porque estoy con mi hijo, no pude estar mucho atrás de él cuando corría. Pero nada, yo iba a la carpa de él o él venía a la mía. Él anda, tiene cinco años, pero ya está en su ambiente. Es muy lindo verlo como está creciendo y como está aprendiendo de rápido en el karting”.

En cuanto a Antonio, papá Juan Manuel recuerda que todo comenzó cuando empezó a girar en el certamen local de Gualeguaychú.

“Él es un apasionado, lo llevan en el ADN, se despierta a jugar carreras de auto, todo es carreras su día. Arrancó a los 4 años a girar en el campeonato local de Gualeguaychú. Cuando vimos que la cosa venía más seria, con un chasis que yo salí campeón en el 2021, le armamos el karting. Para mí es un orgullo porque está corriendo con un karting que corrí yo y este año en Concordia empezó a girar en el provincial”, dijo sobre el menor que lleva su tercera fecha en el Karting Entrerriano.

Consultados cómo viven cada salida a pista de Antonio destacaron: “Por ahora tranquila porque no es una carrera sino que salen tres o cuatro karting a girar en pista, el tema es cuando pase a la categoría Escuela y ahí será diferente. Por ahora es bastante chiquito para subirlo a la Escuela, donde ahí sí se compite”, destacó Gabriela, mientras que Juan Manuel indicó: “Él es travieso, le gusta hacer trompos y esas cosas. Siempre le digo que la pase bien, que sea feliz arriba del karting. Nunca presionarlo, ni nada. Contándole lo básico progresa día a día, dejo que se divierta y ya va a llegar a la edad que él lo va a tomar de otra manera”.

Y en algo coinciden mamá y papá porque compartir un fin de semana de deporte motor con Antonio es algo perfecto. “Esto nos unió más como padres, verlo a Antonio tan feliz teniendo a sus papás en el mismo lugar, siempre voy a pensar en su felicidad”, describió Gabriela. “Gaby no está en el mismo equipo, pero estamos juntos siempre a la hora de que Anto sale a pista o nos cruzamos, siempre pendientes de él. Lo disfrutamos un montón, aparte Antonio es un personaje, con las cosas que hace a mí me hace emocionar. Lo más lindo de este fin de semana fue verlo en el podio levantando su copita, todas esas cosas son impagables”, expresó Juan Manuel al borde de las lágrimas.

En cuanto a lo que viene, Juan Manuel precisó: “Mi idea es terminar el campeonato, ahora vamos a Villaguay, por suerte vengo bien en donde estoy compitiendo. Y por supuesto, el karting de Antonio es el primero que se carga, sin el karting de Antonio yo no puedo ir directamente”. Y por último destacó: “Antonio viene de cuna de gente apasionada por el automovilismo. Con Gaby siempre hemos charlado de darle todo el apoyo que podamos, es un nene que se tiene que divertir y después veremos qué le depara el futuro”.