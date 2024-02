Julio Salvá: "Vamos a dar que hablar en el torneo"

“Contra All Boys jugamos un partido en el primer tiempo y otro en el segundo. Más allá del estado del campo de juego, que no era el ideal para jugar, se presentó un partido friccionado, disputado, pero sabíamos que ellos iban a hacer ese juego. Nos costó en la etapa inicial. En el complemento adelantamos líneas, tuvimos nuestra chances. Podríamos haber hecho algún gol, pero no se pudo. El equipo jugó mejor, se vio otra cara, los cambios entraron bien. Por eso considero que este es el camino a seguir”, apuntó Salvá, en diálogo con UNO .

El capitán del Rojinegro resaltó la evolución colectiva. En este punto valoró la solidez defensiva. “All Boys no nos creó peligro. Estuvimos bien parados. Fue positivo en ese sentido, pero a todos nos hubiera gustado sumar de a tres, que no se pudo y por eso en lo matemático solamente tenemos un punto. El piso deberá ser este. Ahora debemos seguir mejorando y no bajar. Cada partido que pase tenemos que ir subiendo escalones. Somos un grupo nuevo con muchos jugadores nuevos y nos estamos conociendo. Estamos con mucha fe y pensando en positivo porque creo que vamos a dar que hablar en este torneo”, afirmó, con toda la esperanza.

Los equipos dieron los primeros dos pasos. El camino a la meta es extenso. El proceso demandará paciencia a todos los integrantes de la estructura. “La paciencia la tenemos”, aseguró Salvá. “Sabemos que será partido tras partido y no hay que pensar mucho más allá, sobre todo ahora que recién comienza el torneo. La tranquilidad del grupo está”, reiteró.

Ezeiza, la próxima estación de Patronato

Luego acotó: “Sabemos que el club no viene de un año bueno, pero este es otro campeonato y no tenemos que jugar con la impaciencia y la ansiedad de la gente. Hay que estar tranquilos y ser consciente de lo que nos jugamos, tanto nosotros como el cuerpo técnico. Seguramente que con tranquilidad, haciendo bien las cosas y dando pasos cortos, pero firmes, sacaremos esto adelante y dejaremos a Patronato lo más arriba posible”, indicó.

Salvá, que transita su segunda temporada en Patronato, describió los semblantes que observó en sus compañeros cuando el elenco dirigido por Walter Perazzo dio vuelta la página y enfocó la energía en el siguiente desafío. “Se vio un clima de tranquilidad, pero también quedó un poco la espina por no haber conseguido los tres puntos porque sabíamos que lo podríamos haber hecho. Asimismo estamos muy tranquilos porque en ningún momento All Boys nos lastimó. Eso para el hincha no puede generar nada, pero internamente en lo grupal es un montón. Si mantenemos esto y sumamos lo más difícil que es la generación y finalización, andaremos bien. Hay que corregir errores, no hay que conformarse con lo realizado porque siempre hay cuestiones a mejorar. Los chicos son conscientes de lo que nos estamos jugando”.

En el futuro inmediato Patronato afrontará dos juegos seguidos en calidad de visitante. “Hay que ganar en todas las canchas, eso lo sabemos bien”, acotó el capitán. “Tomaremos los recaudos necesarios sabiendo que no jugamos en casa. El domingo tuvimos el respaldo de la gente que nos acompañó en un gran marco y lamentablemente no pudimos regalarle el triunfo, pero nos hizo muy bien para ir a buscar el resultado. Ahora tenemos dos partidos de visitante. Estos partidos se juegan con inteligencia, sabiendo aprovechar los momentos, lastimando cuando tengamos que lastimar y después con la solidez defensiva que demostramos aguantar los partidos. Ahora tenemos un partido importante. Tristán Suárez viene de ganar, jugaremos en una cancha difícil. Nosotros iremos a hacer nuestro trabajo para tratar de sumar los tres puntos”, enfatizó.

No modifica el escenario

Tristán Suárez llegará en ganador al juego ante Patronato. Esto no modifica el escenario del Rojinegro. “Pensaremos en nuestro juego sabiendo cómo juega el rival, pero no pensaremos en sus emociones, si están con las flechitas para arriba o necesitados de resultados. Debemos saber qué es lo que queremos, desarrollarlo durante todo el partido y conseguir los tres puntos. Iremos en busca de eso”, apuntó Salvá.