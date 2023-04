Julio Salvá: "Estamos en deuda en el torneo local"

Julio Salvá indicó que ante All Boys lo más importante para Patronato será sumar los tres puntos.

“La situación que estamos viviendo no es lo que esperábamos en un inicio, pero sabemos que tenemos que afrontarla y sacar adelante esto lo más rápido posible. El sábado tenemos otro compromiso donde intentaremos traernos los tres puntos a Paraná”, aspiró el arquero del representante entrerriano en la segunda categoría del fútbol argentino.

La doble competencia que afronta Patronato genera, por un lado, un desgaste físico importante. A su vez ofrece revancha con mayor frecuencia. Dentro de este escenario Salvá interpreta que es importante disputar una seguidilla de juegos, pero siempre teniendo en claro cuál es el horizonte.

“Sabiendo que el objetivo principal es el torneo local, la doble competencia es buena. Mantiene a la gran parte del plantel en alerta con posibilidades de jugar y de poder mostrarse. Desde ese lado está bueno. Los resultados no fueron los mejores. No hemos podido sumar los tres puntos tanto en el torneo local, donde ganamos pocas veces, ni en la Copa, donde no hemos ganado más allá de haber realizado un buen papel. En el torneo tenemos que seguir ajustando detalles y tratar de encontrarnos dentro del campo de juego para ganar, que es lo que todos queremos, y empezar de una vez por toda a escalar posiciones para encontrarnos arriba”, apuntó.

Julio Salvá Patronato.JPG Julio Salvá respaldó el trabajo del entrenador Walter Otta Prensa Patronato

Luego añadió: “Sabemos muy bien que estamos en deuda en el torneo local”, reconoció. “En los partidos que disputamos por la Copa nos brindamos al máximo, pero, el torneo local es lo nuestro y estamos en deuda”, reiteró.

“Tenemos que hacer las cosas bien, tratar de seguir corrigiendo los errores que hemos cometido y arreglar los detalles que nos llevaron a perder puntos. Sabemos que el enfoque principal es el torneo local y estamos muy mentalizados para el próximo partido. Sabemos que no será fácil porque jugaremos contra un rival necesitado que presentará técnico nuevo y entendemos todo lo que eso conlleva. Esperemos dar un buen partido, estar concentrados, tratar de encontrarnos dentro del campo y traernos los tres puntos. El objetivo más importante será traernos los tres puntos de la cancha de All Boys”, afirmó.

De esa manera, Salvá remarcó que mañana Patronato no tendrá alternativas: deberá conquistar los tres puntos en el barrio porteño de Floresta. “Más que nada para tranquilizarnos un poco y encontrarnos como equipo. También para trabajar los días siguientes con tranquilidad. No tenemos que dejar pasar más puntos para que no se nos escapen los de arriba”, señaló.

El arquero ve al juego que disputará mañana el Rojinegro como la gran oportunidad de iniciar una serie positiva. “Después de este partido disputaremos dos de local. Si bien sufrimos una desgracia en el inicio de nuestro primer partido en el Grella es muy importante jugar en casa. Creemos que no se escaparán muchos puntos en nuestra cancha. Estamos muy mentalizados en hacernos fuerte en el Grella. Por eso tenemos que traernos un buen resultado ante All Boys para aprovechar los dos partidos que disputaremos acá”.

Por otro lado, el ex-Quilmes, Deportivo Morón y Atlético Rafaela, entre otros equipos, indicó que entiende el malestar del hincha por la campaña que está protagonizando Patronato. “La gente tiene la misma ilusión que nosotros. Esto será partido a partido. Debemos devolverle la ilusión fecha tras fecha con triunfos. Ahora el margen se achica y si pensamos en grande y en pelear arriba tenemos que ganar lo antes posible. Primero por nosotros, después por la gente que está ilusionada en ver a Patronato peleando en los primeros lugares”, relató.

Por último, Salvá respaldó públicamente al entrenador Walter Otta y a todo su equipo de trabajo. Dentro de esta línea indicó que todos son responsables de la mala campaña que está escribiendo el equipo.

“A Walter (Otta) lo veo bien, entero. Junto a su cuerpo técnico están con ganas de sacar esto adelante” confió. “Sabemos que todos somos responsables de la situación en la que estamos. Siempre fue un cuerpo técnico de estar entero y afrontar todo tipo de situaciones y esta no será la excepción. Esperemos poder ganar. Somos quienes entramos a la cancha. Cuando las cosas salen mal la hacemos mal nosotros, cuando salen bien y la gente está contenta la hacemos nosotros. Es por todo, por nosotros y para el cuerpo técnico que está defendiendo su trabajo este fin de semana”, cerró.