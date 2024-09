Julián Santero se adueñó del uno en San Luis

Por su parte, el campeón Mariano Werner ocupó el octavo lugar con un Mustang que no fue consistente en la vuelta rápida. “Nos faltó un poco en el parcial 1, 3 y 4, por lo que debemos trabajar un poco más. Es una pista que nos trae buenos recuerdo, pero hoy nos faltó. Nos está faltando un poco de motor. Hay que trabajar para tener un buen auto para la final”, dijo el paranaense.

“Hemos hecho un gran trabajo, agradecido a todo el equipo por el gran auto. Espero mantener este potencial para el domingo. Pinta bien este 2024, estamos siendo competitivos. Pero queda mucho por delante, no hay que desenfocarse ni relajarse porque los rivales que tenemos son muy fuertes, la paridad es tremenda”, declaró el mendocino Santero que sumó su segunda pole position de la temporada, la primera a bordo del Mustang.

Efectivamente, la 10ª clasificación del campeonato fue muy ajustada. Al punto que Santero –que batió el récord de la pista que tenía Manu Urcera desde 2019– aventajó por apenas 17 milésimas al piloto rionegrino y por 120 a Canapino, quien había sido el más veloz de los tres grupos anteriores. Un resultado que le permitió al representante de Guaymallén quedarse con los primeros dos puntos de la fecha estirar a 17 la ventaja con sus inmediatos perseguidores en el inicio del minitorneo.

Santero sumó su octava pole position en el Turismo Carretera, la primera a bordo del Ford Mustang del LCA Racing. El mendocino había ganado la clasificación en la anterior presentación del TC en el Rosendo Hernández en el torneo 2023.

Por su parte, Urcera cerró su mejor clasificación de la temporada con el Mustang del Moriatis Competición. El rionegrino llegó a liderar la tanda hasta la gran vuelta de Santero. De todos modos, Manu destacó la performance del auto que, según él, pegó un salto en la performance después de la prueba que llevaron a cabo en la previa al inicio de la Copa.

“Nos faltó poquito. Hicimos una gran vuelta, la realidad es que mejoramos mucho con respecto a la carrera en Buenos Aires y nos permitió cerrar la mejor clasificación del año. Vamos a buscar seguir evolucionando para meterme en la pelea por el título”, manifestó Urcera que completó el 1-2 de los Mustang en el trazado puntano.

En tanto que Agustín Canapino, que este fin de semana está corriendo con el Chevrolet Camaro que estrenó Guillermo Ortelli en el cierre de la Etapa Regular en el Gálvez volvió a ser protagonista en la tanda cronometrada. En su segunda carrera desde su regreso al TC, el tetracampeón demostró que está para dar pelea en las cinco fechas que restan para finalizar la temporada.

“Un gran auto, sin dudas. La verdad es que lo estoy conociendo de a poco, pero tenía muy buenas referencias que me dio Guille (Ortelli) en Buenos Aires. Mañana voy a hacer lo mejor posible, obviamente tratando de no perjudicar a los que están peleando la Copa de Oro. Pero voy a buscar ganar, y si no llegar lo más adelante posible”, afirmó el Titán.

Juan Martín Trucco, que viene de lograr la histórica victoria en Buenos Aires a bordo del Dodge Challenger, finalizó cuarto como el mejor representante de la marca. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), uno de los integrantes de la Copa de Oro, finalizó en la quinta posición. En tanto que Emiliano Spataro (7º) a bordo del Ford Falcon, fue el mejor de los autos tradicionales entre los mejores 17 de la clasificación. Spataro que clasificó a 564/1000, superando al campeón Mariano Werner (Mustang), Mauricio Lambiris (Mustang) y Diego Ciantini (Camaro).

Cabe señalar que en el sexto lugar de la tabla había clasificado Valentín Aguirre, pero su tiempo (1’28”106/1000) fue anulado porque debe cumplir una penalización que le aplicó la CAF de la ACTC días atrás por “inconsistencias en la tapa de cilindros en la planta impulsora que alista Ezequiel Giustozzi (fue multado)” y por ello deberá largar último en la serie que le corresponda.

El resto de los entrerrianos, Agustín Martínez quedó 25° y Nicolás Bonelli 33°. Con estos resultados, Santero largará junto a Trucco en la primera serie, Urcera hará lo propio con Mangoni en la segunda y Canapino partirá a la par con Ardusso en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha a las 10.15, 10.40 y 11.05, respectivamente. En tanto que la carrera final se iniciará a las 12.55.