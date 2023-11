Julián Molina: "Ha sido un año grandioso para mi"

En sus primeros días de descanso en Rosario, la ciudad donde el entrerriano reside, revivió la reciente experiencia en territorio trasandino. “No llegué de la mejor manera al Panamericano. En plena preparación tuve una pequeña lesión y estuve a punto de darme de baja, pero la pelee y con mi equipo de trabajo pudimos sacar adelante. Corrí sin dolor, pero no me encontré con ese Julián Molina campeón Sudamericano. Terminé con un poco de bronca porque el ganador finalizó con mi marca y podría haber aportado una medalla para el país”, lamentó.

La lesión muscular se originó en el último mes de preparación a la cita panamericana. “Tuve muchos compromisos en los últimos meses. Estuve en el Maratón Ciudad de Paraná que llevó mi nombre. Esa misma noche viajé a Mar del Plata a competir en un Grand Prix. Sin descansar competí y ganó en los 3.000 metros llano. Desde ahí partí a la altitud a Salta a prepararme un mes. Al tercer día tuve un pequeño desgarro. Quedaba un mes para los Panamericanos, pero toda la preparación fue pensando en la rehabilitación, en poder viajar a Chile y en no bajarme de los juegos tan importante”, relató.

Luego añadió: “El objetivo en el Panamericano lo logré que era poder llegar a un juego tan importante. Las sensaciones no fueron las mismas porque me opacó la preparación, no pude realizar trabajos de calidad y no tuve la misma confianza. Fue difícil para mi. De todos modos lo importante es que pude finalizar y entrar noveno. De hecho en la última prueba pude pasar a cuatro atletas”, valoró.

JULIÁN MOLINA.jpg Julián Molina compitió en el Mundial de Budapest

Haber llegado a la meta superando los obstáculos que se le presentaron en el camino llena de satisfacción a Julián: “Venía muy sobrecargado y los Panamericanos se hicieron muy en la última etapa donde venimos al límite por los viajes y las competencias. Me quedé un poco amargado porque por las marcas registradas tendría que haber sido medalla. Me enfoqué y me quería preparar para ganar el oro, pero no se dio porque el destino lo dijo así”.

Por otro lado, Julián resaltó el gran rendimiento de los atletas argentinos en la capital chilena. Esta disciplina aportó cuatro medallas a la delegación nacional (una de oro, dos de plata y una de bronce). Además, los velocistas que compitieron en la posta 4x100 metros lograron batir el récord nacional.

“Veníamos todos con un año grandioso, nos conocemos todos porque somos todos muy amigos. Fue un año complicado porque muchos no compitieron. (Florencia) Borelli decidió bajarse del mundial para enfocarse solamente en los Panamericanos y fue algo grandioso. En mi caso como era mi primera experiencia en un mundial no quería perder esa gran posibilidad. Por eso competí seis meses seguidos”.

Los grandes resultados de los exponentes nacionales tuvieron repercusión en todos los medios de comunicación del país. “El atletismo ha crecido bastante en los últimos años, se va viendo en el progreso de los atletas. Entre nosotros siempre tratamos de ayudarnos para poder mejorar. Cuando salimos al exterior queremos dejar bien representado al país. A los atletas que tenemos becas del Enard y Secretaría buscamos renovarlas ganando medalla para el país. Yo lo pude renovar ganando el Sudamericano de San Pablo y al otro día quedé subcampeón sudamericano en 5.000 metros llanos. En lo personal el 2023 ha sido un año bastante agotador, pero grandioso en lo deportivo. Nunca esperé estar en un mundial de atletismo con los mejores exponentes de la disciplina. Y si bien no fueron las mejores sensaciones en el panamericano, estoy orgulloso y contento de cerrar bien este año”, narró.

Horizonte.

El próximo desafío del paranaense será obtener los puntos necesarios para competir en los Juegos Olímpicos París 2024. “Se que estoy a un paso de clasificar”, remarcó. “Ahora tengo que descansar un mes, empezar el gimnasio y pensar luego en el próximo año donde realizaré giras en Europa. También aspiro ganar el Iberoamericano y el Campeonato Argentino para sumar los puntos necesario para estar en París 2024”, aspiró.

Previo a la cita olímpica, el fondista entrerriano tendrá una apretada agenda. “Cuando regresé de Chile mi entrenador me dijo que desde la Confederación Argentina me querían llevar al Campeonato Sudamericano Indoor que se llevará adelante en enero en Cochabamba. Sería competir en una prueba de 1.500 metros. Si bien no realizo esa especialidad soy rápido y con las marcas que tengo puedo aspirar una medalla. Pero lo voy a plantear cuando evalué bien mi calendario”, aclaró.

Luego agregó: “En febrero y marzo estaré preparándome en la altura. Luego, a fines de marzo y abril competiré en el Nacional de Mayores y en el Grand Prix Sudamericano. En mayo tendré Iberoamericano en Brasil y desde ahí viajaré directamente a Europa a correr dos, tres torneos buenos para terminar de meterme en los Juegos”.