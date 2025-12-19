"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

Viví 25 de Mayo es una propuesta de música, gastronomía y paseo comercial en Paraná tuvo actuaciones como las de Roze y La Bersuit –foto–.

La propuesta “Viví 25 de Mayo” ya es una realidad y volvió a transformar el centro de la ciudad en un gran paseo cultural, comercial y recreativo a cielo abierto. Con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, una nueva edición del evento se desarrolló este viernes por la noche con entrada libre y gratuita, convocando a miles de paranaenses sobre calle 25 de Mayo y distintos espacios céntricos.

Desde las primeras horas de la tarde se percibía el clima festivo. Los comercios de la zona abrieron en horario extendido, sumándose con promociones especiales, descuentos y sorteos, lo que incentivó la circulación de vecinos y visitantes que aprovecharon la ocasión para recorrer vidrieras, realizar compras y disfrutar de una experiencia distinta en pleno centro de la ciudad.

La propuesta integró cultura, gastronomía y recreación, consolidándose como una política de impulso al comercio local y de recuperación del espacio público como lugar de encuentro. A lo largo del paseo se instalaron puestos gastronómicos, espacios de descanso y múltiples intervenciones artísticas que sorprendieron al público durante toda la noche.

A partir de las 19 comenzó el despliegue artístico con presentaciones de músicos y artistas locales, dando inicio a una grilla diversa que incluyó diferentes géneros y expresiones. El escenario principal tuvo como uno de sus primeros protagonistas a la Asociación Litoraleña de Blues, que ofreció un show cargado de identidad y calidad musical, acompañada por una importante respuesta del público.

Más tarde fue el turno de LC Kumbia, que con su impronta festiva invitó al baile, al encuentro y a la celebración colectiva. Ritmos populares, canciones conocidas y un clima de alegría marcaron uno de los momentos más animados de la noche.

La propuesta continuó con los shows de Roze y, como cierre destacado, la presentación de La Bersuit, banda principal de esta edición, que convocó a una multitud frente al escenario. Con un repertorio cargado de clásicos y mensajes que conectaron con el público, la histórica formación hizo vibrar la calle 25 de Mayo y coronó una jornada que quedará en la memoria de quienes participaron.

Además de los espectáculos musicales, el público pudo disfrutar de intervenciones artísticas itinerantes a lo largo del paseo, performances en vivo y actividades recreativas pensadas para todas las edades. También se desarrolló una acción solidaria, reafirmando el espíritu comunitario del evento y su compromiso social.

“Viví 25 de Mayo” volvió a demostrar el potencial de estas iniciativas para dinamizar la economía local, fortalecer la identidad cultural y promover el encuentro ciudadano. Miles de paranaenses dijeron presente y disfrutaron de una noche distinta, donde la música, el comercio y la cultura se unieron para celebrar la vida urbana y el espacio compartido.

Con una amplia convocatoria y un balance altamente positivo, la propuesta se consolida como uno de los eventos más esperados del calendario cultural de la ciudad, reafirmando el valor de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo local y la participación comunitaria.