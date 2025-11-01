El Atlético de Madrid tuvo una actuación convincente y goleó 3-0 al Sevilla en el Cvitas Metropolitano, con una destacada participación de sus futbolistas argentinos. Julián Álvarez abrió el marcador desde el punto penal y Thiago Almada amplió la diferencia tras una gran jugada de Giuliano Simeone, en una noche redonda para el equipo de Diego Simeone, que volvió a meterse en zona de Champions League.
Julián Álvarez y Thiago Almada, figuras en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla
El equipo de Diego Simeone se impuso por 3-0 como local con goles de los argentinos y de Antoine Griezmann. El Colchonero volvió a puestos de Champions.
El primer grito del encuentro llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Julián Álvarez transformó en gol la pena máxima. El exjugador de River definió con categoría y marcó su séptimo tanto con la camiseta del Atlético en lo va de la temporada, confirmando su gran momento en el fútbol español.
Minutos más tarde, a los 39 del complemento, Thiago Almada amplió la ventaja con una jugada que llevó sello argentino: Giuliano Simeone desbordó por derecha y asistió con un centro atrás preciso para que el exVélez empuje la pelota al fondo del arco.
Atlético de Madrid goleó al Sevilla
El cierre fue con otro toque de calidad. A los 44 minutos de la segunda mitad, Antoine Griezmann selló el 3-0 definitivo tras una asistencia de Almada, que coronó su gran noche con participación directa en los últimos dos goles.
Con esta victoria, Atlético de Madrid alcanzó los 22 puntos y se ubica en la cuarta posición de LaLiga, en plena lucha por clasificar a la próxima Champions League. En cambio, el equipo dirigido por Matías Almeyda quedó duodécimo, con apenas 13 unidades en el campeonato.
El conjunto del Cholo mostró solidez, eficacia y un fuerte acento argentino en la definición, con Julián y Almada como los grandes protagonistas de una noche que ilusiona al hincha rojiblanco.