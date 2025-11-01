Uno Entre Rios | Ovación | Atlético de Madrid

Julián Álvarez y Thiago Almada, figuras en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

El equipo de Diego Simeone se impuso por 3-0 como local con goles de los argentinos y de Antoine Griezmann. El Colchonero volvió a puestos de Champions.

1 de noviembre 2025 · 16:50hs
El Atlético de Madrid tuvo una actuación convincente y goleó 3-0 al Sevilla en el Cvitas Metropolitano, con una destacada participación de sus futbolistas argentinos. Julián Álvarez abrió el marcador desde el punto penal y Thiago Almada amplió la diferencia tras una gran jugada de Giuliano Simeone, en una noche redonda para el equipo de Diego Simeone, que volvió a meterse en zona de Champions League.

El primer grito del encuentro llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Julián Álvarez transformó en gol la pena máxima. El exjugador de River definió con categoría y marcó su séptimo tanto con la camiseta del Atlético en lo va de la temporada, confirmando su gran momento en el fútbol español.

Minutos más tarde, a los 39 del complemento, Thiago Almada amplió la ventaja con una jugada que llevó sello argentino: Giuliano Simeone desbordó por derecha y asistió con un centro atrás preciso para que el exVélez empuje la pelota al fondo del arco.

El cierre fue con otro toque de calidad. A los 44 minutos de la segunda mitad, Antoine Griezmann selló el 3-0 definitivo tras una asistencia de Almada, que coronó su gran noche con participación directa en los últimos dos goles.

Con esta victoria, Atlético de Madrid alcanzó los 22 puntos y se ubica en la cuarta posición de LaLiga, en plena lucha por clasificar a la próxima Champions League. En cambio, el equipo dirigido por Matías Almeyda quedó duodécimo, con apenas 13 unidades en el campeonato.

El conjunto del Cholo mostró solidez, eficacia y un fuerte acento argentino en la definición, con Julián y Almada como los grandes protagonistas de una noche que ilusiona al hincha rojiblanco.

Atlético de Madrid Thiago Almada Sevilla Diego Simeone Antoine Griezmann
