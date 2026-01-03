Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Con un tierna foto que posteó en las redes sociales, Julián Álvarez presentó a su primer hijo, producto de su relación con María Emilia Ferrero.

Nació este viernes Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y María Emilia Ferrero, y el delantero de la Selección Argentina lo anunció con una tierna foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Superó los 100 mil "me gusta" y 3000 comentarios en la primera hora.

"Amadeo", escribió Álvarez para acompañar la imagen que muestra la mano izquierda del bebé recién nacido emulando el festejo del ex-River, quien suele celebrar los goles haciendo el gesto del Hombre Araña. Y se ve dos manos adultas, que se intuye que son dos sus padres, agarrando sus pequeños dedos.

Las felicitaciones a Julián Álvarez

Uno de los primeros comentarios a esa publicación fue la de Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo!". También llegó el mensaje de Nahuel Molina y Giuliano Simeone, sus compañeros en el Atlético Madrid. "Felicitacionessss a los dos!!! Vamos Amadeo!", escribió el hijo del Cholo.

Álvarez había anunciado el pasado 27 de septiembre que su hijo se llamaría Amadeo, como Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna, dos de los máximos ídolos en la historia de River. Y la cuenta oficial del Millonario, justamente, fue otra de las que felicitó al futbolista y a su pareja: "Bienvenido Amadeo, un riverplatense más".