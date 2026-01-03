Uno Entre Rios | Ovación | Julián Álvarez

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Con un tierna foto que posteó en las redes sociales, Julián Álvarez presentó a su primer hijo, producto de su relación con María Emilia Ferrero.

3 de enero 2026 · 18:11hs
Julián Álvarez emuló su festejo con la pequeña mano de Amadeo.

Julián Álvarez emuló su festejo con la pequeña mano de Amadeo.

Nació este viernes Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y María Emilia Ferrero, y el delantero de la Selección Argentina lo anunció con una tierna foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Superó los 100 mil "me gusta" y 3000 comentarios en la primera hora.

"Amadeo", escribió Álvarez para acompañar la imagen que muestra la mano izquierda del bebé recién nacido emulando el festejo del ex-River, quien suele celebrar los goles haciendo el gesto del Hombre Araña. Y se ve dos manos adultas, que se intuye que son dos sus padres, agarrando sus pequeños dedos.

En la categoría Motos, el gran destacado fue Luciano Benavides, quien cerró el Prólogo  del Dakar en la cuarta posición,

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

El Campeonato Entrerriano empezará el 21 y 22 de febrero, en Paraná.

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

Las felicitaciones a Julián Álvarez

Uno de los primeros comentarios a esa publicación fue la de Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo!". También llegó el mensaje de Nahuel Molina y Giuliano Simeone, sus compañeros en el Atlético Madrid. "Felicitacionessss a los dos!!! Vamos Amadeo!", escribió el hijo del Cholo.

Álvarez había anunciado el pasado 27 de septiembre que su hijo se llamaría Amadeo, como Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna, dos de los máximos ídolos en la historia de River. Y la cuenta oficial del Millonario, justamente, fue otra de las que felicitó al futbolista y a su pareja: "Bienvenido Amadeo, un riverplatense más".

Julián Álvarez hijo Selección Argentina Atlético de Madrid
