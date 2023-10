Juegos Evita: Entre Ríos quedó cuarto en el medallero

La delegación de Entre Ríos tuvo una destacada actuación en los Juegos Evita, con el cuarto puesto en el medallero general detrás de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Además, obtuvo el primer puesto en fútbol, en la categoría Sub 16.

El Medallero General de Juveniles quedó en manos de la Provincia de Buenos Aires, seguido por Mendoza y Santa Fe. La Copa Juego Limpio, reconocimiento a la delegación que mejor representa los valores de estos Juegos durante la semana de competencia, fue para La Pampa.

Entre Ríos tuvo una destacada actuación y quedó cuarto en el Medallero Juvenil, con 16 medallas de oro, 12 de plata y 21 de bronce, superando a importantes distritos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. Los deportistas entrerrianos obtuvieron medallas doradas fueron en disciplinas como Atletismo, Básquet, Boxeo y Fútbol, entre otras.

En la categoría Fútbol Masculino Sub 16 venció en la final por penales a provincia de Buenos Aires con un resultado 5 a 3, luego de haber empatado 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

El fútbol fue la competencia fundacional de estos Juegos allá por 1948. Buenos Aires se consagró en la categoría Sub 14; en tanto que en fútbol femenino, disciplina que hizo su debut en esta edición, San Luis se coronó en la Sub 14 y Buenos Aires en la Sub 16.

Todos los resultados se pueden consular en este enlace.

Días pasados, la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira, y el secretario de Deportes, José Gómez, acompañaron a las y los deportistas entrerrianos en diferentes escenarios deportivos en Mar del Plata. Las autoridades recorrieron el centro Municipal de Hockey, el gimnasio Cedetalvo de Voley, la pista de atletismo, el patinódromo Municipal y el complejo deportivo de la localidad de Chapadmalal, entre otros escenarios. Además, Paira compartió el almuerzo junto a la delegación en el Hotel 13 de Julio y conversó con las y los deportistas y entrenadores respecto del alojamiento, la gastronomía y la competencia deportiva después de tres jornadas de intensa actividad.

“Estoy muy feliz de estar acompañando a la delegación y compartir esta experiencia. Las y los chicos están muy bien y esto es lo bueno que tienen los Juegos Evita, la posibilidad de compartir pero también de competir. Es importante agradecer a las familias, porque desde el Estado se hace un esfuerzo para que gurises y gurisas puedan participar pero esto sería imposible sin el acompañamiento de las familias y de los clubes, que todo el tiempo están fortaleciendo el crecimiento y el desarrollo del deporte en nuestra provincial”, manifestó la ministra.

En ese sentido, Paira resaltó: “El gobernador Gustavo Bordet siempre nos convoca a trabajar en todo el territorio y a acercar derechos, y eso muestran los Juegos Evita, donde hay niños, adolescentes y jóvenes de toda nuestra provincia disfrutando. Eso es lo que nosotros entendemos como derecho al deporte y a la recreación, que tan importante son en la adolescencia y las juventudes”.

Visita de lujo

La jugadora entrerriana de vóley de playa, Ana Gallay, estuvo presente en las instalaciones del hotel donde se alberga la delegación de Entre Ríos. Allí charló con el secretario José Gómez y con el subsecretario de Deportes, Adrián Perotti, sobre su presente deportivo y compartió una charla con los representativos de beach vóley que se encuentran participando en la final nacional de los Juegos Evita.

La deportista oriunda de Nogoyá (37 años), tres veces olímpica (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020), habitualmente visita a las chicas y chicos entrerrianos en la instancia final de los Evita en “La Feliz”, dejando sus enseñanzas y contando experiencias de su laureada carrera.