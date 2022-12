Juanfer Quintero anunció que se va de River

Luego de una larga trama con idas y vueltas alrededor de la continuidad de Juan Fernando Quintero en River, el propio mediocampista colombiano fue quien anunció mediante su cuenta de Instagram que no seguirá vistiendo la casaca riverplatense. Por problemas con el giro de divisas, el Millonario no pudo cumplir con las pretensiones económicas del jugador de 29 años y ahora el futuro del ex-Porto será lejos de Núñez. Mediante un sentido posteo, Juanfer Quintero se despidió de River y todos sus hinchas: "No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VIDA !! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS ".