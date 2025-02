Juan Manuel Torres: "Quiero recuperarme para volver al 100%"

—¿Qué te motivó a volver al fútbol de Chajarí después de varios años en el fútbol metropolitano?

— Quise volver para estar cerca de mi hija. Durante el año me rompí los cruzados y, debido a eso, se me complicó conseguir club en Buenos Aires. Llego a Chajarí con las mejores expectativas. Quiero hacer un buen año para que a mitad del 2025 o a finales pueda tener la posibilidad de volver a Buenos Aires. La idea es volver al 100 y no estar tan ligado o pensando en la lesión.

—¿Sensaciones de firmar con 1ro de Mayo?

— Contento de llegar al último campeón de la Liga de Chajarí. Es un club grande, con mucha gente que acompaña. Esperemos rendir al máximo domingo tras domingo y que la gente se vea conforme conmigo y con el equipo. Intentaremos lograr el bicampeonato porque para eso llegué acá. Uno siempre piensa en grande cada vez que arranca en un nuevo equipo.

—¿Qué expectativas tenés para esta nueva etapa en tu carrera y cómo crees que podes aportar al equipo?

— Puedo aportar mucha intensidad, me gusta ir mucho al mano a mano, tratar de asistir, encarar o llegar al gol. Me van a exigir sacar una diferencia y para eso es lo que me estoy preparando, para llegar de la mejor forma a la primera fecha. Uno viene de jugar de afuera pero no deja de ser uno más del plantel y del equipo. Mi cabeza está en sacar esa diferencia dentro del campo de juego y ser un jugador importante para el equipo. Quiero aportar desde donde me toque a la institución que confió en mí este año.

—¿Cómo crees que tu experiencia en equipos como Boca, Estudiantes de Caseros, Riestra y otros te ayudará en este nuevo desafío?

— Pasé por varios equipos y siento que la experiencia me encuentra en un estado de madurez muy grande. Tengo 29 años y la decisión de volver fue en conjunto con la lesión y estar cerca de mi hija. He jugado en varios equipos de Primera Nacional y B Metropolitana, eso me ayudó a agarrar un poco de cada equipo y adquirir experiencia para poder contarle también a los chicos las maneras de jugar que tiene este deporte.

—¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los hinchas que viven en Chajarí, te vieron crecer y ahora te ven regresar?

— Los hinchas de 1ro de Mayo son muchos. Esperemos rendirles al máximo domingo a domingo, llegar a los partidos y que la gente se sienta identificada con el equipo, que sea compacto y aguerrido. Que no se les haga fácil a los demás equipos el hecho de querer ganarnos. A los hinchas del Decano les digo que apoyen y que estén palo a palo con nosotros que vamos a tratar de dar lo mejor para poder cosechar el bicampeonato. El objetivo es ese.

Juan Manuel Torres en Sarmiento de Resistencia

Juan Manuel Torres 4.jpg Juan Manuel Torres en su paso por Sarmiento de Resistencia

—¿Cuál fue el momento más destacado de tu carrera hasta ahora y por qué?

— Hay varios. Valoro mucho la adaptación que tuve en Boca Juniors hasta Reserva. Pasé por Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, Colegiales y siento que en esos equipos fue donde más me marcaron futbolísticamente. Tuve la suerte de ascender con Estudiantes y Almirante. Eso fue realmente una locura, un recuerdo que no se olvida más. Tengo muchas ganas de revancha, de volver al fútbol profesional. Si tengo un buen 2025 se que lo puedo lograr. El llamado va a estar pero depende de mí.

—¿Qué te enseñó tu paso por las inferiores de Boca Juniors y cómo te ayudó a crecer como jugador?

— Las inferiores del Xeneize me enseñaron muchísimo. Es un lugar de mucha adaptación, prestigio, compromiso y trabajo. El primer año me costó un montón adaptarme al mundo Boca, lo que fue encerrarme en una pensión a una edad muy corta. Lo tomé con mucho aprendizaje porque pese a no debutar con el primer equipo yo estuve en el radar, entrenando con los jugadores de Primera. Jugué dos torneos internacionales con Boca y tuve la suerte de viajar a Austria y Dubai. Son recuerdos que quedan para toda mi vida. Contarle eso a mi hija para mi es un montón. Me llena de orgullo.

Juan Manuel Torres 2.jpg Juan Manuel Torres en las inferiores de Boca Juniors.

—¿Cómo fue tu experiencia en Estudiantes de Caseros y qué te llevó a buscar nuevas oportunidades?

— Muy importante porque en Estudiantes fue donde más tiempo permanecí en un club. Estuve tres años hermosos junto a ellos. Con aciertos y errores fue el club que me sacó de Boca y de demostrarme profesionalmente. Logré un ascenso con ellos y me sentí importante pese a no tener los minutos deseados.

—¿Qué te permitió adaptarte a diferentes equipos y estilos de juego a lo largo de tu carrera?

— La idea mía siempre fue seguir progresando en el fútbol, seguir luchando por mis sueños de llegar a un club importante en donde pueda hacer una diferencia económica. La idea es nunca bajar los brazos.

—¿Qué consejo le darías a los jóvenes jugadores de la liga de Chajarí que buscan el profesionalismo?

— Decirles que luchen por sus sueños. Vivir de lo que a nosotros nos gusta es realmente hermosos. En los primeros años me costó muchísimo pero una vez que te adaptas a vivir de lo que amas hacer no tiene precio. Estos años que anduve por Buenos Aires viví del fútbol y pude servirle un plato de comida a mi hija gracias a eso. Eso a nivel personal ayuda un montón. Es querer progresar con algo que te da el fútbol.

—¿Cómo crees que podés contribuir al crecimiento y desarrollo del fútbol en Chajarí en tu regreso? Teniendo en cuenta el impacto que tiene tu vuelta.

—Me fui hace 12 años y en mi vuelta me enfocaré en sacar esa mínima diferencia dentro del campo de juego los días domingo. Quiero servirle al equipo con goles, asistencias y que 1ro de Mayo gane. Vamos a ser un equipo competitivo. Sabemos del folclore del fútbol y seguramente recibiremos alguna que otra puteada. De mi parte voy a estar tranquilo, disfrutando los domingos de fútbol con mi hija y que ella me pueda ver, que entre conmigo a la cancha sería muy hermoso. La intención, también, al haber jugadores de renombre, es que la Liga de Chajarí sea más competitiva. Que progrese.

"Quiero recuperarme y volver al profesionalismo"