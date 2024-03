Juan Manuel Lazaneo trasladó sus goles a la Patagonia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Deportivo Rincon (@deporincon)

La institución que fue fundada en 2012 hará su estreno absoluto en este nivel el próximo sábado, ocasión en la que visitará a Sol de Mayo de Viedma. Antes de iniciar el recorrido en el certamen que ofrecerá un ascenso a la temporada 2025 de la Primera Nacional el artillero paranaense, que lucirá la camiseta número 21 en su carrera, atendió el llamado telefónico de Ovación. “Estoy expectantes por una nueva temporada y una nueva experiencia a nivel club, que será la primera experiencia en un torneo de esta categoría”, relató Juanma.

A sus 34 años Lazaneo transita los días previos con mayor serenidad. En el campo de juego se brinda al máximo para llegar en el mejor nivel deportivo. “Siempre doy el cien por ciento para llegar en óptimas condiciones para los partidos. Si no entreno al estar más grande es peor. Después desde lo mental vivo la previa con mayor tranquilidad y disfrutando de esta posibilidad que se presentó junto a la familia”, valoró Lazaneo, quien agradece de continuar en escena realizando lo que más disfruta.

“Jugar es lo que más me gusta y gracias a Dios continúo con la posibilidad de seguir haciéndolo. Estoy muy contento de tener una nueva posibilidad de competir en un torneo como lo es el Federal A y en una zona competitiva como la que nos tocó. Mientras las piernas den, le vamos a meter”, aseveró.

En 2023 el paranaense defendió el escudo de Deportivo Español en el campeonato de la Primera C. Retornar al fútbol chacarero lo llevará a recorrer las extensas rutas del país. “Acá (en Rincón de los Sauces) tenemos todo a mano. Demoro cinco minutos del lugar adonde estamos viviendo al predio adonde entrenamos. En cambio en Buenos Aires tenía alrededor de una hora y media de viaje hacia el lugar adonde entrenábamos. Después a la hora de jugar las distancias era cortas, el viaje más largo era de 90 minutos. Ahora tenemos bastante recorrido en la ruta. Personalmente lo disfruto mucho porque me gusta viajar, compartir con los compañeros de plantel los momentos en la concentración. Seremos el segundo equipo que mayor cantidad de kilómetros recorrerá en el Federal A. Es algo que me gusta”, subrayó.

Juan Manuel Lazaneo.jpg En 2023 Juan Manuel Lazaneo infló redes con la camiseta de Deportivo Español

Este desafío le permitió a Juanma cumplir un anhelo: conocer y recorrer la Patagonia. “Estamos disfrutando del clima”, indicó. “Estoy en un pueblo llamado Rincón de los Sauces. Está ubicado a 200 kilómetros de la capital de Neuquén. Es un club que está en crecimiento. Es una ciudad donde se siente mucho el viento. De hecho hoy (por ayer) se tuvo que cortar el entrenamiento por la tormenta de arena. Asimismo estamos disfrutando el clima”, reiteró.

Luego añadió: “Antes de venir investigamos con la familia sobre el lugar. Nos encontramos con un lugar tranquilo, con gente muy cálida. Una ciudad en la que habitan muchos laburantes petroleros. El club está muy abastecido por el sindicato del petroleo. Es una institución que está en crecimiento. No nos falta nada para trabaja”.

Por último, citó cual es es objetivos planteado: “Como todo club recién ascendido lo principal es mantener la categoría. De todos modos los dirigentes son muy exigente. Nos dan las comodidades para que estemos tranquilos, pero quieren que no nos conformemos en entrar a participar. Debemos hacernos fuerte de local. Tenemos una cancha de sintético donde corre mucho el viento y la pelota pica diferente. Tendremos que sacar provecho de esto y ser protagonista”, aspiró el artillero que quiere dejar su huella en la Patagonia.