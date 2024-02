Juan Antonio Geminiani: "Queremos dos fechas y el Coronación"

Pero eso no es todo. Luego del comienzo del Campeonato Entrerriano de karting el 15 y 16 de marzo en Gualeguay, la segunda fecha se realizará en el trazado paceño, el 20 y 21 de abril. Las otras jornadas del certamen tienen días asignados, pero no escenarios, por lo que el gran objetivo es contar con dos carreras más para La Paz. El presidente de la entidad confirmó que tienen intenciones de tener el Gran Premio Coronación.

“Se da por licitación y vamos a luchar para tenerla en el cierre de temporada”, afirmó Yoyi en diálogo con UNO.

Kartódromo de La Paz 5.jpg Juan Antonio Geminiani (derecha) arriba de una de las máquinas.

“La obra de asfaltado del kartódromo se terminó en febrero de 2023 y como siempre digo fue gracias a la madurez política que tuvieron el Intendente por ese entonces Bruno Sarubi y el diputado Sergio Castrillón, que pese a ser de diferentes partidos entendieron que esto se tenía que hacer en conjunto. El costo total de la obra fue de 107 millones de pesos, que fueron aportados un 70 por ciento por la provincia y el 30 por el municipio”, agregó.

Geminiani recordó que el 4 y 5 de junio del año pasado se inauguró oficialmente con el karting entrerriano, en una fecha pasada por agua.

“Lamentablemente llovió eso complicó todo. No fue el comienzo que esperábamos, pero pudimos sacar la fecha adelante. Les agradecimos a todos. A partir de allí empezamos a trabajar con otro subsidio que le pedimos al entonces gobernador Gustavo Bordet y que nos concedió. Con ese aporte estamos haciendo estas obras y con el aporte de la mano de obra municipal. Y también tengo que agradecerle a nuestros vecinos que es la Cooperativa Agropecuaria, que también nos ayuda mucho. Ahora tenemos seis calles asfaltadas en boxes que nos dan todas las comodidades que podemos darle a los pilotos”, indicó el dirigente.

Kartódromo de La Paz.jpg Las calles internas de boxes ya están listas en el kartódromo de La Paz.

En cuanto a la importancia del proyecto que se llevó adelante, Geminiani indicó que “tenemos un 80 por ciento de lo que un kartódromo necesita”. “Tenemos que seguir avanzando en el tema sanitario y otros elementos. Hay que tener en cuenta algo que siempre digo. El turismo está complicado, por eso hay que apoyar a todas las actividades que lleven gente a las ciudades. Todos los eventos que sean convocantes son importantes, son inversiones y no gastos. En las fecha de karting que se hizo el año pasado se ocuparon más de 500 camas, trabajan los comedores y otros servicios”, agregó.

Kartódromo de La Paz.mp4 Kartódromo de La Paz

Por otra parte, el presidente del Auto Club manifestó que pese a este gran logro, no se olvidan del objetivo principal.

“Lo que pedimos durante mucho tiempo fue la realización del autódromo de 3.200 metros de extensión. No es un sueño, ese es el fin que perseguimos. En su momento se hizo un trabajo de base, de compactación de brosa. Después no se terminó y fue una plata que se gastó. No haber llegado a buen puerto nos apenó mucho. Tenemos la esperanza que las cosas cambien para bien en nuestro país, nunca vamos a dejar de pelear por el autódromo. Hay que tener esperanza, hay que trabajar y poner proyectos que sean realizables”, sentenció.

No solo es karting

El kartódromo de La Paz también fue utilizado en 2023 para la realización de una prueba de ciclismo, algo que seguramente se repetirá este año.

“Fue con la realización del Gran Premio Homenaje a Pedro Omar Caíno. La idea es que el óvalo que tenemos se utilice para el ciclismo, no es un velódromo, pero se le parece bastante. Tiene un dibujo de 900 metros y la gente que organizó la competencia quedó muy contenta”, sostuvo Geminiani.