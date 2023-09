Joel Sclavi, lesionado, es duda para el partido con Samoa

Luego de la caída contra Inglaterra en el debut en el Mundial de Francia 2023, Felipe Contepomi contó en conferencia de prensa que el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, no podría contar con uno de sus jugadores para el segundo encuentro de la Copa del Mundo por lesión. Se trata de Joel Sclavi.

Al respecto, el entrenador de tres cuartos del seleccionado dijo: “Dentro de lo de lo malo creo que es bueno, porque no se mostró una fractura de ninguna costilla. Ahora hay que ver cuán rápido puede recuperarse y estar habilitado para para jugar”.

Finalmente, el coach asistente de Michael Cheika agregó que “por experiencia propia, eso va día a día. Es muy difícil pintar un tiempo o cuándo se vuelve”.

Además de Contepomi, en la conferencia de prensa de ayer también habló Matías Moroni, quien no solamente analizó la caída de Los Pumas y lo que significó dentro del plantel.

“Mentalmente creo que no estuvimos en el partido. No fue el partido que ni habíamos preparado ni habíamos soñado. No fuimos lo que somos ni lo que queremos ser. Hay que dar vuelta la página, se viene un partido durísimo contra Samoa”, sostuvo.

Sobre si el equipo analizó en conjunto el rendimiento contra la Rosa, el jugador de Newcastle dijo: “Todavía no nos juntamos. Obviamente cada uno tiene sus cosas individuales para ver y también hubo muchas charlas entre nosotros de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentimos”.

“Estoy convencido de la forma en la que trabajamos, de cómo está el equipo. Fue una noche que no nos salió nada, no pudimos contrarrestar el plan de juego de ellos, que se sintieron muy cómodos. Sabíamos el juego de Inglaterra, pero lo llevaron a la perfección. Fueron dos días muy duros, de mucha tristeza, pero también me quedo con la tranquilidad interna de saber que el equipo está bien y esto sigue, quedan tres partidos por delante”, agregó el argentino.

Finalmente, Moroni contó qué mensaje le daría a los debutantes en Mundiales tras el traspié en el debut y manifestó que “que estén tranquilos, que confíen. Por algo están acá, por algo jugaron y que el equipo está bien. A mí personalmente me pasó en 2015 que perdimos el primer partido y después tuvimos ese partido con Georgia que era si perdemos quedamos afuera”.

“Sabemos que Samoa va a ser un rival durísimo se ha reforzado muchísimo. Que estén tranquilos, que creo que el trabajo que teníamos que hacerlo lo hicimos, confiar en el sistema, en el equipo, en el compañero y si cada uno hace lo que tiene que hacer no deberíamos tener problemas”, cerró.