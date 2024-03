Joel Gassmann y una dedicatoria especial

“Si la ‘pole position’ de ayer fue soñada, esto es todo. No puedo pedir más. Es el logro más grande de mi vida, no creo que me interese ir por algo más ”, señaló el entrerriano Joel Gassmann.

Luego dejó en claro: “Estoy feliz, agradecido al equipo, los sponsor. Manejé un fin de semana difícil en lo deportivo, hoy (por este domingo) se cumple el primer aniversario del fallecimiento de mi padrino y corrí en todo momento pensando en él. En la grilla me asusté mucho, no arrancaba el auto, no tenía embrague y cuando se puso la bandera a cuadros arrancó y pasó lo que pasó”.