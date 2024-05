Jesús Simiand y Ayrton Segovia protagonizarán evento que no se ve desde hace dos décadas

Jesús Simiand y Ayrton Segovia no tuvieron inconvenientes para superar el pesaje. Combatirán a seis asaltos en la categoría Pluma.

En esta velada se pondrá en juego el vacante título Juvenil de la FEB. Agustín Godoy y Elías Jaime, ambos paranaenses, se enfrentarán para dirimir el cetro provincial. Estos peleadores ya se enfrentaron en dos ocasiones, siendo Godoy el vencedor en ambas.

El Maldito Simiand, de 34 años, está gastando los últimos cartuchos de su carrera en el deporte rentado. En los últimos meses empezó a entrenarse bajo la dirección técnica de Justo Nocaut Martínez. Intentará cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas. Su última pelea fue el 16 de diciembre de 2023, cuando cayó por puntos ante Ernesto Franzolini, en Pinamar. Posee un récord de seis victorias y nueve derrotas (cinco por la vía rápida) y llega de punto a este compromiso. En el pesaje oficial registró 56,500 kilogramos.

“Estoy feliz de volver a pelear en Paraná ante un gran rival. Me entrené muy duro para este compromiso porque sé que enfrente tendré a un boxeador muy peligroso y que llega muy bien. Quiero que la gente de Paraná venga, sea o no del ámbito del boxeo, ya que se van a llevar un muy lindo recuerdo. No tengo dudas de que será una gran pelea”, dijo Simiand en la conferencia de prensa posterior al pesaje.

Por su parte, el Gallo Segovia, de 24 años, viene con su carrera en ascenso en el profesionalismo. Se entrena junto a Carlos Lemos en el gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe, donde se preparó en la última parte de su etapa como aficionado y pudo dar el paso al profesionalismo. Viene de noquear en su dos últimas presentaciones y, con un palmarés de seis éxitos (tres por nocaut) y dos caídas, es el favorito para esta noche. Su última pelea fue el 1 de marzo, cuando se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto a Enzo Muñoz en Quilmes. Al subirse a la báscula marcó 56,400 kilos.

“Siempre es lindo volver a pelear en Paraná, ya que va a ir mucha gente que nos va a acompañar, tanto a él como a mí, y esa es una energía muy linda cuando se está arriba del ring. Estoy bien preparado y confío en lo que puedo hacer en el momento del combate. Deseo que la gente se vaya contenta y terminar como ganador”, acotó Segovia.

El antecedente

La última vez que pelearon dos boxeadores profesionales paranaenses en la capital entrerriana fue el 20 de agosto de 2004. Aquella vez Justo Nocaut Martínez y Carlos Metralleta Centurión intercambiaron golpes en las instalaciones del Recreativo Bochas Club, donde Centurion ganó por puntos.

Estos mismos pugilistas volvieron a enfrentarse el 8 de abril de 2006, en el Club Social y Deportivo Tuyango de Piedras Blancas, donde Martínez se impuso en las tarjetas. Ése fue el último enfrentamiento de dos representantes de la capital entrerriana en el campo rentado.

El respaldo en la Unión Árabe

Previo al combate entre Simiand y Segovia habrá una interesante antesala compuesta por ocho peleas amateurs entre pugilistas de los distintos gimnasios de la capital entrerriana y otras localidades.

La cartelera las tendrá enfrentándose a Alejandra Leiva (Villaguay) con Selene Monzón (Santa Fe), en la categoría Hasta 53 kilos; Gonzalo Barzola (gimnasio Exequiel Luciani) ante Francisco Espinoza (Santa Fe), en divisional Hasta 74 kilos; Emannuel Bergara (gimnasio Payabox) contra Luciano Feria (Santa Fe), en peso Hasta 69 kilos; Zamira Beber (gimnasio Payabox) frente a Luna Luques (Santa Fe), en división Hasta 60 kilos; Javier Siebenlist (gimnasio Justo Nocaut Martínez) versus Franco Moreno (Santa Fe), en la categoría Juvenil Hasta 51 kilos; Alan Larrosa (gimnasio Paraná Boxing) ante Maximiliano Migliarini (gimnasio Motobox), en la divisional Hasta 81 kilos); Jorgelina Cantero (gimnasio Justo Nocaut Martínez) contra Soledad Rodríguez (gimnasio El Traidor Box), en peso Hasta 51 kilos; y Agustín Godoy (gimnasio Motobox) frente a Elías Jaime (gimnasio El Traidor Box), en la división Juvenil Hasta 57 kilos. En este último duelo se pondrá en juego el vacante cinturón de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría.