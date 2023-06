Jesús Simiand y Alex Meza prometen un gran combate

La velada, que es organizada por Pistrilli Boxeo, comenzará a las 21 y las entradas tendrán un valor de 1.500 pesos en la puerta.

Jesús Simiand Box en San Agustín 2.jpg "Estamos confiados con el trabajo que hicimos en el gimnasio", dijo Jesús Simiand. UNO / Juan Manuel Hernández

Este jueves, ambos boxeadores pasaron por la balanza ante de subirse al ring en lo que fue la ceremonia de pesaje para los profesionales. El Maldito acusó 57 kilos clavados y su oponente 55,400 kilogramos.

Luego del pesaje Simiand habló con UNO.

“La verdad que estamos contentos. Llegamos con los justo a la balanza, pero dimos la categoría. Ahora ya estamos metidos en la pelea donde tenemos un rival durísimo. Lo vi pelear, tiene una mano fuerte así que trataremos de hacer lo que se entrenó en el gimnasio. La idea es hacer nuestro trabajo para poder terminar con los brazos en alto”, dijo y continuó: “Con Pistrilli decidimos cambiar un poco el estilo y vamos a trabajar más pensando y con velocidad. Esperemos meter las mejores manos para que se de una linda pelea. Lo que más quiero es que termine la pelea y ganar, ojalá se nos de”.

Meza no logró analizar a su rival de turno ya que material fílmico hay poco y nada. En este sentido Simiand analizó: “Ojalá nos juegue a favor eso, pero a mi me tenía bien visto los boxeadores de Santa Fe y siempre trabajaban sobre eso. A veces eso da resultado y a veces no. Mejor que no vio nada. Nosotros estamos confiados con el trabajo que hicimos en el gimnasio. Será una pelea dura por el rival, pero el trabajo que se hizo es bueno”.