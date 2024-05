Jesús Simiand quiere dar la sorpresa y relanzar su carrera en la Unión Árabe

—¿Cómo estás para la pelea?

—Me estoy preparando muy bien. Estaba trabajando con Marcos y Justo Martínez desde hace varios meses esperando que me surgiera una linda oportunidad y se me dio esta pelea. Espero dar un buen espectáculo y para eso estoy trabajando duro en el gimnasio. Quiero estar a la altura de las circunstancias, ya que Ayrton Segovia viene muy bien, está sexto en el ránking argentino y ganó sus dos últimas peleas por nocaut.

—La última pelea entre dos profesionales paranaenses fue hace casi 20 años, ¿te genera algo que vos seas el protagonista de este hecho?

—Me pone muy contento ser yo uno de los protagonistas de este evento y quiero mostrar una buena imagen. Será una gran velada y me gustaría que la gente nos acompañe. No me cabe dudas de que será una pelea dura porque me he entrenado muy bien y no me voy a guardar nada. Me siento muy seguro de la preparación que realicé.

—Maquinita Martínez adelantó que verán en vos a un boxeador distinto al que conocían, ¿qué podes decir al respecto?

—Estoy practicando trabajar por afuera, de contra, caminando hacia atrás y golpear de punta. No tantos boleados como siempre hacía. Realicé un plan de pelea y me remarcaron que si lo cumplo voy a andar bien. Siento que esta vez seré capaz de hacer las cosas bien y finalizar con el brazo en alto.

—Te ha pasado que, en el momento de la pelea, se te ha salido la cadena y dejás atrás tu plan. ¿Te puede volver a ocurrir?

—Trabajando el guanteo con Marcos él me ha hablado y provocado para que me enoje y pueda controlar eso. Ellos me vienen convenciendo de que no debo salirme del foco de la pelea. Han elaborado un buen plan y quiero seguirlo a la perfección para que me vaya bien esa noche. Sé que tengo que hacerles caso y no cometer los errores de otras veces de enojarme y salirme del plan.

—¿Cómo imaginás que va a ser el combate?

—Justo y Marcos me han sacado del estilo que siempre usé, que fue el de ir al frente constantemente. Todo lo que sea mejor para mí y que me sirva para ganar, bienvenido sea. Espero que salga todo lo trabajado y terminar con el brazo en alto . Quiero que el sacrificio que vengo realizando se vea reflejado sobre el ring.

—¿Tenías ganas de pelear con Segovia?

—Sí, pero porque anda muy bien. No es nada personal, al contrario. Conozco a su familia y la aprecio mucho. Sus padres son muy buenas personas y los quiero mucho. Pero esto es deporte y voy a querer ganar, como él también quiere lo mismo. No tengo dudas de que será un peleón, que tendrá color en la tribuna porque habrá gente de los dos barrios.

—En la previa el favorito es él. ¿Eso te quita presión?

—Yo me ponía mucha presión por llevar más años en el boxeo y tener más experiencia, pero Justo y Maquinita me convencieron de que la presión la tiene que tener él, que está con su carrera en ascenso. Entonces me estoy entrenando duro, sabiendo que el que llega mejor es él, pero estando listo para sorprender.

—¿Una victoria significaría empezar a repuntar en tu carrera?

—Quiero poder despegar de una vez por todas. A estos últimos años que me quedan en el boxeo los estoy tomando con más seriedad y me siento capacitado para pelear con cualquiera. Me ha tocado enfrentarme a muy buenos rivales y nunca le huí a los desafíos. Si bien han sido más los combates que he perdido que los que he ganado, me queda la tranquilidad de que peleé con muy buenos rivales y siempre dejé todo sobre el ring.

En el gimnasio de Colón

Regional.jpeg Gentileza Exequiel Luciani

En el microestadio Club Atlético Colón de Santa Fe se disputó el Torneo Regional Juvenil Masculino. Ayrton Araujo, de Gualeguaychú, se clasificó en la categoría Hasta 56 kilos al Nacional que se disputará del 12 al 17 de mayo, en Rawson, Chubut. Los otros representantes que tendrá la Federación Entrerriana de Box (FEB), que ya se habían clasificado previamente, son el colonense Emiliano Romero, en la categoría Hasta 52 kilos, y el uruguayense Matías Poetto, en la división Hasta 91 kilos.