Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

"Leo está bien, si no pasa nada raro va a estar convocado", dijo Javier Mascherano al referirse al regreso de Lionel Messi en el Inter Miami.

15 de agosto 2025 · 17:52hs
En el agónico empate y triunfo por penales de Inter Miami ante el Necaxa de Fernando Gago por la Leagues Cup, Lionel Messi debió salir reemplazado en los primeros minutos por una lesión muscular que le obligó a perderse la victoria ante Pumas por 3-1 por el mismo certamen y la dura derrota 4-1 en el clásico ante Orlando City por la Major League Soccer. Este sábado, las Garzas tendrán un nuevo compromiso y La Pulga volverá a ser convocado.

"Leo (Messi) está bien, de hecho ya ha hecho desde el miércoles entrenamientos con el equipo. Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana", indicó Javier Mascherano, director técnico del equipo, en rueda de prensa de cara al choque contra Los Ángeles Galaxy del sábado a las 20.30 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Además, confirmó que Rodrigo De Paul volverá a los entrenamientos tras un problema con la visa. "Rodrigo se suma hoy, el tema de que necesitaba salir del país por el tema de la visa, se demoró un poco más de lo previsto el trámite pero hoy se suma. En la convocatoria va a estar", aseveró.

Por otro lado, se refirió a la salida de Federico Redondo al Elche de España. "Le planteó al club que veía con buenos ojos poder salir. Se dio todo muy rápido. El domingo sabía que podía pasar, ya estaba bastante avanzado. Son profesionales, nos ha pasado con David Martínez, que lo utilicé hasta último momento. Está claro que lo de Fede (Redondo) durante la semana pasada ya estaba en negociaciones con Elche", aseguró.

Mascherano, conforme con el plantel

"El mercado todavía está abierto, queda poco más de una semana y hasta el último día del mercado vamos a estar viendo opciones. En cuanto a lo numérico el plantel se ve más reducido pero creo que estamos bastante equilibrados, quizás nos falta en alguna posición poder sumar algún jugador en particular, pero para el final de temporada, estos tres meses y pico, estamos bien", dijo el Jefecito. "Hemos recuperado jugadores que no los pudimos poner durante mucho tiempo y hoy con ellos el equipo se ve mucho más equilibrado y veremos si hay alguna opción de poder sumar algún caso puntual, pero me conformo con lo que tengo", concluyó.

