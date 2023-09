Infantiles: presentaron los tres encuentros nacionales

La jornada recibirá a una multitud de chicos representantes de clubes de diferentes puntos del país. Los partidos comenzarán desde muy temprano en cada una de las sedes: La Tortuguita y Yarará para el Hoby Di Pretoro, el Quincho de la Ruta 18 en el caso del Toto Barrios y en El Plumazo para el Juan Cruz Mathé.

La 12ª edición Hoby Di Pretoro tendrá la participación de Universitario (Córdoba), Aranduroga (Corrientes), Taragüi (Corrientes) Tucumán Rugby, Curupyti (Bs. As.), Gimnasia y Esgrima (Rosario), Jockey (Tucumán), Curne (Chaco), Sixty (Chaco), SURI (Jujuy), CAE, Rowing, Tilcara, Santa Fe Rugby, CRAI, Universitario (Santa Fe), La Salle, CRAR, Querandi, Cha Roga, Alma Juniors, Universitario (Rosario), Capri (Misiones), San Carlos Rugby, Colegio San Andres (Bs. As.) Los Espinillos, El Trébol (Paysandú), Logaritmo (Rosario), Deportivo Portugués (Comodoro Rivadavia), Salto Grande y Regata (Chaco).

Rugby Infantil 2.jpg Los chicos esperan con ansias los encuentros del sábado. UNO / Mateo Oviedo

El Miguel Barrios comenzará a las 10 con la presencia de Universitario (Córdoba), Aranduroga (Corrientes), Taragüi (Corrientes) Tucumán Rugby, Curupyti (Bs. As.), Gimnasia y Esgrima (Rosario), Jockey (Tucumán), Curne (Chaco), Sixty (Chaco), SURI (Jujuy), Estudiantes, Rowing, Tilcara, Santa Fe Rugby, CRAI, Universitario (Santa Fe), La Salle, CRAR, Querandi, Cha Roga, Alma Juniors, Universitario (Rosario), Capri (Misiones), San Carlos Rugby, Colegio San Andres (Bs. As.) Los Espinillos, El Trébol (Paysandú), Logaritmo (Rosario), Deportivo Portugués (Comodoro Rivadavia), Salto Grande, Club Atlético Brown, J. Newbery Gálvez, Sirio Libanés y La Paz.

Por último, el Juan Cruz Mathé contará con Universitario (Córdoba), Aranduroga (Corrientes), Taragüi (Corrientes) Tucumán Rugby, Curupayti (Bs. As.), Gimnasia y Esgrima (Rosario), Jockey (Tucumán), Curne (Chaco), Sixty (Chaco), Estudiantes, Rowing, Tilcara, Santa Fe Rugby, CRAI, Universitario (Santa Fe), La Salle, CRAR, Cha Roga, Alma Juniors, Universitario (Rosario), Champagnat (Bs. As.), San Andrés (Bs. As.), El Trébol (Paysandú), Logaritmo (Rosario), Pucará (Reconquista), Salto Grande y Brown (San Vicente).