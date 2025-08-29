Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Tras los incidentes en la Copa Sudamericana, Independiente visitará desde las 21.15 a Instituto, por la séptima fecha de la Zona B.

Rodrigo Rey es uno de los indispensables en Independiente.

Instituto e Independiente se enfrentarán este viernes a partir de las 21.15 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. TNT Sports televisará el partido que tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina.

El Rojo vuelve a jugar luego del escándalo ante Universidad de Chile por la Sudamericana, en una noche en la que hubo falta de seguridad, caos, heridos y golpeados en vez de un partido de fútbol. El último fin de semana, el elenco de Avellaneda no disputó la jornada ya que se postergó su duelo ante Platense, mientras que la Gloria acumula cinco sin victorias.

Instituto está atravesando un presente muy complicado. La Gloria, que venía de ser goleado en su estadio 4-0 por Unión, viene de caer 1-0 ante San Lorenzo en condición de visitante y acumula cinco encuentros sin victorias, con tres derrotas y dos empates.

El capitán Fernando Alarcón cumplió la fecha de suspensión tras ser echado y volvería a ser titular en el elenco de Daniel Oldrá.

Por su parte, Independiente vuelve a jugar luego del encuentro suspendido ante U de Chile por la Sudamericana, el cual no fue un partido más. La imagen del fútbol sudamericano quedó manchada por los bochornosos episodios que ocurrieron y por los destrozos que quedaron en el estadio tras los incidentes entre los locales y los hinchas de la U.

El viernes pasado se suspendió el duelo entre el Rojo y Platense, correspondiente a la sexta jornada, aún no tiene fecha.

El equipo de Julio Vaccari aún no ganó (dos empates y tres derrotas) en el campeonato. Kevin Lomónaco será baja ya que fue expulsado en la caída ante Vélez.

Más temprano partidos de la séptima fecha del Torneo Clausura

Newell’s será local ante Barracas Central desde las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la Zona A. TNT Sports transmitirá las acciones, mientras que Hernán Mastrángelo impartirá justicia.

La Lepra llega golpeada al enfrentamiento tras caer en el clásico y debe dar una muestra de carácter ante su gente, mientras el Guapo quiere subirse, una vez más, a lo más alto de la zona.

Newell’s está fuera de zona de clasificación a la siguiente fase y su rendimiento se ha estancado luego de un muy buen comienzo del ciclo de Cristian Fabbiani. El único triunfo en el Clausura fue en la primera jornada.

Por su parte, Barracas quedó en la segunda posición del grupo y, de la mano de Rubén Darío Insúa, está en zona de Copa Sudamericana.

Mientras que a la misma hora Banfield, en el estadio Florencio Sola, será anfitrión de Tigre por la Zona A. ESPN Premium televisará y Yael Falcón Pérez será el árbitro.

El Taladro de Pedro Troglio viene de caer ante Boca; mientras que el Matador de Diego Dabove llega tras empatar con Independiente Rivadavia.