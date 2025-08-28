Uno Entre Rios | La Provincia | Túnel subfluvial

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Con motivo de la obra de bacheo en el Túnel Subfluvial desde este jueves el viaducto comenzó a operar con calzadas reducidas en sus dos cabeceras.

28 de agosto 2025 · 20:45hs
Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras.

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras.

La subdirección de Tránsito e Innovación Tecnológica del Túnel subfluvial informó este jueves que con motivo de la obra de bacheo de pavimento rígido que se lleva adelante en toda la jurisdicción de esa entidad biprovincial, desde este jueves 28 de agosto el viaducto comenzará a operar con calzadas reducidas en sus dos cabeceras.

LEER MÁS: Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial De Santa Fe a Paraná

De acuerdo a lo informado, los vehículos que circulen en sentido santa Fe-Paraná, tendrán dicha restricción a la altura de la estación de peaje de la cabecera entrerriana, donde ingresarán por la denominada “via 4” (en contra mano) para luego retomar la circulación normal pasando el puesto caminero de la Policía de Entre Ríos.

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Inyectan material hidroactivo en las juntas del Túnel Subfluvial: de qué se trata

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial de Paraná a Santa Fe

En tanto, para quienes circulen en sentido opuesto, es decir desde la ciudad de Paraná hacia Santa Fe, la reducción de calzada con desvío estará localizada metros antes de la estación de peaje santafesino, a la altura del monumento a ex gobernador Carlos Silvestre Begnis.

Desde allí, deberán transitar unos 300 metros para luego retomar los dos carriles de la autovía 168 en jurisdicción del túnel. Si bien la zona se encuentra debidamente señalizada, se solicita a los usuarios respetar las mismas como así también la velocidad de circulación, de 20km en la zona de obras.

Circulación garantizada

La obra de bacheo de pavimento rígido que comenzó la semana pasada y cuenta con un plazo de ejecución de 180 días, se realizará en seis etapas priorizando la prestación de servicio vial.

“De esta manera se busca afectar lo menos posible la circulación, garantizando que no habrá cortes de tránsito sino reducciones de calzadas”, explicaron desde la Subdirección de Tránsito del Túnel.

La intervención general

Mediante una inversión cercana a 434.000.000 millones de pesos, los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante los trabajos de recuperación de calzadas de hormigón en los accesos al túnel subfluvial que conectan las capitales provinciales de ambas provincias.

Los mismos están a cargo de la firma Norvial Arg SA y comprenden la reparación total de una superficie de casi 2.000 de metros cuadrados de hormigón en ambas cabeceras del viaducto, las que serán demolidas y reconstruidas en su totalidad.

El plan de obras se divide en seis etapas. En la cabecera entreriana la intervención comprenderá el tramo entre el puesto de Policía caminera y la rampa de acceso del Túnel Subfluvial, recientemente construida.

Mientras que del lado santafesino se realizará entre la rampa y el aliviador del Arroyo Las Sandías donde comienza donde comienza la jurisdicción del Ente biprovincial.

Túnel subfluvial reducción de calzadas Obra
Noticias relacionadas
Laura Stratta fue una de las voces del PJ que no apoyó la ley que autoriza al Ejecutivo a tomar nueva deuda en dólares. 

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La diputada nacional Blanca Osuna presentó un reclamo administrativo al Gobierno de Entre Ríos por la falta de transparencia y riesgo ambiental.

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

El proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial obtuvo dictamen de comisión y este jueves se trata en el plenario

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Es irresponsable endeudarnos, expresó desde el PJ Laura Stratta

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

Ultimo Momento
Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Es irresponsable endeudarnos, expresó desde el PJ Laura Stratta

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Policiales
Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Ovación
River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

La travesía que une al río Paraná con los nadadores más valientes

La travesía que une al río Paraná con los nadadores más valientes

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

La provincia
Es irresponsable endeudarnos, expresó desde el PJ Laura Stratta

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Dejanos tu comentario