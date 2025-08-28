Franco Armani volvió a ser héroe en River

River volvió a triunfar en una tanda de penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde protagonizará un duelo más que picante ante Racing tras el polémico pase de Maximiliano Salas. El Millonario y Unión igualaron 0-0 en Mendoza, historia que terminó en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que lograron imponerse por 4-3 en la definición desde los doce pasos gracias a una inspirada actuación de Franco Armani, que detuvo dos disparos.