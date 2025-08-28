Uno Entre Rios | Ovación | River

Franco Armani volvió a ser héroe en River

Franco armani atajó dos penales en la definición ante Unión y le dio la clasicación a River nuevamente. Gana en confianza para lo que viene.

28 de agosto 2025 · 23:43hs
Armani

Armani, la figura de River nuevamente en los penales.

River volvió a triunfar en una tanda de penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde protagonizará un duelo más que picante ante Racing tras el polémico pase de Maximiliano Salas. El Millonario y Unión igualaron 0-0 en Mendoza, historia que terminó en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que lograron imponerse por 4-3 en la definición desde los doce pasos gracias a una inspirada actuación de Franco Armani, que detuvo dos disparos.

Armani, la figura nuevamente en los penales en River

"Esto es así, tenerse confiarse, estudiar a los pateadores. Es un juego mental. Destacar a mis pateadores, que lo hicieron con firmeza" - Franco Armani.

El festejo de los jugadores de River tras ganar en los penales.

River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

River empató en Lanús.

No lo aguantó: River Plate empató con Lanús en el final

River Unión Franco Armani Copa Argentina
Noticias relacionadas
River festejó de local ante Godoy Cruz.

River visita a Lanús con algunas variantes

Franco Armani atajó un penal clave para que River gane la serie por penales.

River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

Manuel Lanzini firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Manuel Lanzini fue presentado como nuevo jugador de Vélez

River es el candidato a pasar a cuartos de final, pero no debe confiarse.

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

Ver comentarios

Lo último

Franco Armani volvió a ser héroe en River

Franco Armani volvió a ser héroe en River

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Es irresponsable endeudarnos, expresó desde el PJ Laura Stratta

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

Ultimo Momento
Franco Armani volvió a ser héroe en River

Franco Armani volvió a ser héroe en River

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Es irresponsable endeudarnos, expresó desde el PJ Laura Stratta

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Policiales
Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Ovación
River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

Franco Armani volvió a ser héroe en River

Franco Armani volvió a ser héroe en River

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

La travesía que une al río Paraná con los nadadores más valientes

La travesía que une al río Paraná con los nadadores más valientes

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

La provincia
Es irresponsable endeudarnos, expresó desde el PJ Laura Stratta

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Dejanos tu comentario