River volvió a triunfar en una tanda de penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde protagonizará un duelo más que picante ante Racing tras el polémico pase de Maximiliano Salas. El Millonario y Unión igualaron 0-0 en Mendoza, historia que terminó en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que lograron imponerse por 4-3 en la definición desde los doce pasos gracias a una inspirada actuación de Franco Armani, que detuvo dos disparos.
Franco Armani volvió a ser héroe en River
Franco armani atajó dos penales en la definición ante Unión y le dio la clasicación a River nuevamente. Gana en confianza para lo que viene.
28 de agosto 2025 · 23:43hs
"Esto es así, tenerse confiarse, estudiar a los pateadores. Es un juego mental. Destacar a mis pateadores, que lo hicieron con firmeza" - Franco Armani.