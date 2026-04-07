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Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Boca visita a los Cruzados por la primera jornada del Grupo D del certamen más prestigioso del continente. Están 1 a 0 con el gol de Paredes.

7 de abril 2026 · 21:28hs
Boca gana en Chile.

Boca gana en Chile.
Paredes titular en Boca 

Paredes titular en Boca 

Boca arranca el camino hacia la tan ansiada séptima Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, desde las 21.30, en el Claro Arena. Con el once de gala y tras dos victorias seguidas que lo acomodaron en el Torneo Apertura, el conjunto de Claudio Úbeda buscará llevarse los tres puntos ante un equipo con gran capacidad goleadora.

Minuto a minuto

30 minutos: Jhojan Valencia, amonestado

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Riquelme quiere hinchas de Boca en el Monumental.

Riquelme pedirá que Boca lleve 4.000 hinchas al Monumental para el Superclásico

El hombre de los Cruzados cometió una dura falta a destiempo sobre Weigandt y fue castigado con la tarjeta amarilla.

22 minutos: se produce la pausa de hidratación

El árbitro Gustavo Tejera ordenó que ambos equipos vayan a cada uno de sus bancos para cumplir la normativa que establece un parate a la mitad de cada tiempo.

15 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LEANDRO PAREDES!

El volante de Boca Juniors sacudió un tremendo derechazo cruzado desde afuera del área para convertir el 1-0 en Chile.

9 minutos: dos amarillas antes de la reanudación

Fernando Zampedri y Leandro Paredes vieron la tarjeta en Universidad Católica y Boca Juniors, respectivamente.

7 minutos: la falta de Boca que derivó en peleas dentro de la cancha

Una infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani provocó varias discusiones entre los futbolistas con empujones y diálogos acalorados.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica.

Formación de Católica

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Formación de Boca

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Boca Chile Claudio Ubeda Chile
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