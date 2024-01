Independiente no viajará a Miami a realizar la pretemporada

Debido a que la empresa Black & White I.N.C no garantizaba cuestiones relacionadas con la logística Independiente debió cancelar su viaje a último momento.

Independiente no viajará a Miami para realizar la pretemporada debido a que la empresa organizadora, Black & White I.N.C, no garantizaba cuestiones fundamentales relacionadas con la logística. Por este motivo, a horas de emprender el viaje, el Rojo deberá buscar otra alternativa para realizar su preparación de cara a la temporada 2024.