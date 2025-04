Hubo actividad por el Torneo Provincial femenino

La cuestión a mejorar quedó para los organizadores del campeonato, ya que la competencia estaba pautada en la modalidad Ten (10 vs 10), pero el equipo uruguayo solicitó cambiar a seven (7 vs 7), lo cual fue aceptado por la UER. Esto obligó a que sus rivales deban cambiar su modalidad de juego sobre la marcha y evidenció algunas desprolijidades.

La tercera fecha se desarrollaría el domingo 18 de mayo, en sede todavía a definirse (podría ser Crespo o Paraná).

Echagüe apunta a su semillero

Echague invitación

Desde la subcomisión de rugby de Echagüe convocan a jóvenes de ambos sexos a que se sumen a las categorías infantiles y juveniles de la institución. Las prácticas son los miércoles, a partir de las 18.30, y sábado, desde las 14.30, en el predio ubicado en calles Ayacucho y Echevarría.