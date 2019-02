Hoy en #LaSelfie: Romanella Amato

Modelo, mamá, emprendedora y catadora

Romanella Amato nació el 9 de marzo de 1991 en Paraná. De pequeña probó con varios deportes sin demasiada insistencia. El caso del hockey sobre césped es el ejemplo más elocuente. Sus padres le compraron el palo y en la segunda práctica desistió. Hizo patín, pero lo que más le gustó fue el fútbol. Jugó un tiempo en Universitario. Hizo la primaria y parte de la secundaria en el Instituto Santa Ana. Terminó la escuela a distancia. A los 12 años su papá llevó un folleto en el cual buscaban modelo. Se anotó y la rompió. A partir de allí viajó a Buenos Aires. A los 13 ya vivía en la gran ciudad con la contención de sus padres a distancia. El peluquero y empresario Roberto Giordano la incorporó a su staff y salió a escena de su mano en la pasarela de Punta del Este donde la definió como la sucesora de Valeria Mazza. Fue el lanzamiento de su carrera. Comenzó a hacer campaña por el continente y fue la cara de Nivea en el mundo. A los 15 años se puso de novio con el futbolista Javier Saviola, meses antes de que el delantero se fuera a jugar el Mundial de Alemania. La relación se acentuó con el paso de los años hasta formar una familia. Vivió en Barcelona, Madrid, Portugal y Grecia junto al destacado jugador. Es mamá de Julieta y Fabricio. Estudió Sommellier y hoy trabaja para hoteles y bodegas. Está radicada en Andorra y cada vez que puede viaja a Paraná donde está su familia. Carismática, gran mamá y emprendedora, Romanella es un rostro que trasciende las fronteras.









—¿De qué equipo sos hincha?

—De River, de toda la vida, antes de Javier incluso.

—¿Un club?

—El Barcelona en todo los contextos. Me encanta, simpatizo mucho por el club y además me gusta como son ellos con los socios y su infraestructura.

—¿Un jugador?

—Javier Saviola, no podría decir otro, ja.

—¿Un técnico?

—Marcelo Bielsa, me gusta mucho el léxico que tiene. la forma de dirigirse y me agrada como es él, más allá de que no entiendo un pomo de fútbol.

—¿Un estadio?

—El estadio da Luz del Benfica. Tengo un cariño enorme por esa cancha, me encanta.

—¿Un partido?

—El River-Boca de la final de la Copa Libertadores previo a los incidentes. Me daba ese dolor de panza y esa emoción del clásico en una final que le daba el condimento. Después se me fue un poco la emoción, pero fue un partido soñado.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Fue el gol de Maxi Rodríguez a México en el 2006. Un golazo que no me olvido más, recuerdo haberlo gritado mucho.

—¿Cuál fue el Mundial de fútbol que más te gusto?

—El de Francia 1998. No tengo muchos recuerdos, pero el primer Mundial que viví y que fui consciente de lo que fue un Mundial. Y recuerdo de haber cantado en la escuela la canción de Ricky Martín y la mascota. Fue mi primer mundial, ponele.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, Lucha Aymar, Del Potro, Ginóbili y Paula Paretto que me parece un fenómeno.

—¿Y tres del mundo?

—Diego Maradona, Jordan y Federer.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Veterinaria, siempre fui una amante de los animales y cuando era chiquita decía siempre que cuando fuera grande iba a ser veterinaria. Fue algo que me quedó por cumplir, mi amor por los animales sigue intacto.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—En mis ratos libres, por lo general soy de tomar mate y agarrar un libro. Ahora que soy mamá esos momentitos se agradecen. Así que me gusta mucho la lectura.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue en una campaña que hice en Buenos Aires con Soledad Fandiño y con esa plata me compré un par de botas texanas que en ese momento me salieron carísimas y el resto se los di a mis padres, ayudaba en casa.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las enfermedades, soy hipocondríaca y con mis hijos como que se me agravó. Detesto las enfermedades y soy un poco paranoica.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias, la desigualdad; sobre todos con los niños. Que estemos en un mundo con niños que sufren y que pasan hambre. Son cosas que me sacan.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis hijos, muchísimo. Mi hija sobre todo que es un personaje. Mi viejo me hace reír mucho, con sus chistes malos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Fue por Internet por querer economizar. Compré ropa muy accesible y compré bastante. Nunca fui una mina de derrochar plata con la ropa y por hacerme la humilde me salió para atrás. Compré 20 prendas por Internet, nunca me llegó, nunca pude hacer el reclamo porque la página estaba en chino o japonés, pero fue la peor compra porque perdí dinero.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—No sé si es lo que mejor me sale, pero me gusta hacer y es ser madre. No me considero la mejor, pero siento que es lo que mejor hago.

—¿Una comida?

—El estofado de mi abuela con fideos caseros. Mi abuela falleció y nunca sentí ese gusto en un estofado.

—¿Un plato?

—Me gustan mucho las almejas, los mariscos también, pero las almejas es ideal.

—¿Un postre?

—Cualquiera que tenga chocolate da igual. Si tiene chocolate es aceptado.

—¿Una bebida?

—El vino, claro.

—¿Un vino?

—Es muy difícil por mi profesión. No sé si elegirte un tinto o un blanco, uva, denominación de origen. Es muy difícil, pero bueno si tengo que elegir uno me voy a quedar con el contexto, que sea entre amigos. Un vino para mi tiene que estar con gente que quiero y que la esté pasando bien porque eso tiene mucho que ver con el vino. Podés tomar el mejor vino con gente que no querés y te va a aparecer una cagada de vino. Como podés tomar uno medio pelo con amigos y te va a parecer un vinazo. Soy mucho del contexto.

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta escuchar de todo, no tengo preferencias, me gusta mucho el rock nacional. Si tengo que elegir una banda elijo Los Piojos, actualmente Ciro y Los Persas. Me gustan Los Rolling Stone.

—¿Una película o serie?

—La Teoría del Todo.

—¿Un desfile?

—Mi primer desfile con Giordano a Punta del Este. Lo elijo más allá porque fue súper emocionante porque era menor de edad y se metió la Policía a buscarme y me escondí. Fue divertido.

—¿Una modelo?

—Valeria Mazza, sin dudas,

—¿Un viaje?

—El último que hice de vacaciones en una isla en África con mis hijos y lo disfruté mucho por el hecho de que ellos son más conscientes de lo que es disfrutar y las vacaciones.

—¿Una ciudad?

—Conocí muchas y viví en muchas, pero sigo eligiendo Paraná por el valor sentimental que tiene para mí.

—¿Un lugar para vivir?

—Lisboa, amo muchísimo esa ciudad. Viví tres años ahí y siempre que tengo que recomendar un lugar para vivir es ese.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Ámsterdam, no conozco y siempre digo tengo que ir y estoy muy cerca, pero no se ha dado.

—¿Un proyecto?

—No soy una mujer de proyectar sino de vivir el ahora. Si te tengo que decir un proyecto es el ahora.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, un tipazo. Mi hijo también.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, sin dudas.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Grosos tengo muchos, pero el más groso es el del pediatra de mis hijos. Que está 24 horas al día. Eso es groso, ja.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Miles. Y el mejor se llama La Familia porque es hermoso leer ese grupo. Están los que se enojan, los que se bloquean y los River-Boca son muy divertidos. Me divierto mucho.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo, de cuál saldrías y por qué?

—Saldría de un grupo que me agregó una mamá del colegio que se llama The Club que es de grupos de padres extranjeros en Andorra y hablan en inglés, francés y yo no cazo un pomo y no quiero salir porque no quiero quedar mal. Por ahí meto algún que otro bocado, pero como mi inglés es pésimo mucho no quiero hablar, ja.

—¿Cinco nombres para armar el grupo de Romanella?

—Mi hermana, mis amigas, mi vieja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—No soy de selfie porque las saco malísma. Pero me hubiese gustado sacarme una selfie con una mujer que admiro muchísimo que fue Frida Calo. Me hubiese encantado una foto con Frida en México.