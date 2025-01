Héctor Bergara vuelve a presidir la Comisión Municipal de Box de Paraná

Héctor Bergara y su nuevo período

Héctor Bergara.jpg Héctor Bergara, que será presidente del ente hasta diciembre de 2026, junto al doctor Pablo Carbonetti en uno de los festivales que se realizaron en Paraná. Gentileza Raúl Digiovani

UNO dialogó con el flamante presidente de la CMB, quien comentó cuáles son los objetivos para su mandato.

—¿Qué lo motivó a volver a presidir la Comisión?

—Es un cable a tierra. Tengo pasión por esta disciplina y hace muchos años que ando en el ambiente. Fui presidente de la CMB durante ocho años y luego, como soy un convencido de que hay etapas para todo, consideré que era el momento de que otras personas estuvieran en el cargo, los cuales hicieron muy buenas gestiones. Ahora por acuerdos con amigos del box hemos conformado una comisión directiva compuesta por gente con su historia en el deporte. En lo personal estoy con muchas ganas de aportarle a la disciplina la experiencia que he ido ganando con los años.

—Se demoró un poco que saliera el decreto pero esto no le afectó al box ya que el año pasado hubo 20 veladas...

—Es correcto eso. El 2024 fue muy bueno para el boxeo paranaense teniendo en cuenta el difícil contexto económico en el que está el país, del cual el deporte no está ajeno, y pese a eso la asistencia del público fue muy buena. A finales de 2023 ya se habló de la conformación de la nueva CMB, pero no hubo apuros ya que la arquitecta Mariela Santini, desde su función de secretaria de la FEB, realizó un trabajo muy bueno. Ella fue la autoridad de cada una de las veladas y garantizó que se cumplieran las normas de este deporte. De todos modos hacía falta que hubiera una CMB ya que le da otra impronta y la función que cumple va más allá de fiscalizar los espectáculos, sino que también abarca un trabajo de recorrer los gimnasios y ver qué se puede mejorar, aunque no teníamos prisa.

—¿Ha podido hablar con Mariela Santini?

Mariela Santini.jpg Orden. La dirigente implementó un calendario de actividades con el que los promotores pudieron trabajar de manera prolija y responsable. Víctor Ludi/UNO

—El decreto fue firmado antes de fin de año. Me entregaron un ejemplar que lo mantuve en reserva hasta reunirme con ella, porque consideraba que era con la primera persona que debía charlar. En la reunión le manifesté mi conformidad con todo lo que había hecho y que mi idea era la de trabajar en consonancia con la Federación Entrerriana. Además le aseguré que todo lo que ella había programado con los promotores locales para este primer semestre de 2025 lo vamos a respetar y vamos a sostener lo que ella se haya comprometido. Que Mariela esté representando a Paraná en la Federación es muy importante para el boxeo de la ciudad.

—En 2024 hubo 20 veladas, un número más que importante. Será un lindo desafío que esta temporada haya un número similar.

—Fue muy fructífero en cuanto a la cantidad de festivales y a la asistencia del público, lo cual no es un tema menor. Tenemos que mantener una buena cantidad de veladas, primero para que nuestros boxeadores se mantengan en actividad y no se vean obligados a pelear en otra ciudad, sino también para cumplir con el público que tiene este deporte, que por suerte es mucho y viene en crecimiento.

—Podría decirse que después de mucho tiempo se alinearon los planetas entre la Comisión Municipal de Paraná y la Federación Entrerriana.

—Durante muchos años hubo situaciones insostenibles que generaron un distanciamiento entre ambas entidades, lo cual no hizo más que dañar a la actividad. Para hacer las cosas bien primero hay que pensar en el boxeo y en los boxeadores, que son los que le dan vida a este deporte, y luego vienen los técnicos, autoridades, promotores y demás, pero demás está decir que la prioridad no somos los dirigentes. Cambiaron los dirigentes y esas diferencias por suerte ya no existen.

—¿Objetivos para su gestión?

—Primero consolidar los gimnasios, fomentar festivales, reactivar el ring municipal y trabajar en equipo, en búsqueda de continuar con el salto de calidad que veníamos teniendo en los últimos años, tanto con Mariela como con Raúl Digiovani.

Cómo se conforma la nueva Comisión Municipal de Box

La nueva comisión directiva de la Comisión Municipal de Box de Paraná está integrada por Héctor Bergara (Presidente), Carmen López (Vicepresidenta 1ª), Oscar Ravera (Vicepresidenta 2ª), Héctor Godoy (Secretario), Laura Dekimpe (Prosecretaria), Pedro Comas (Vocal 1°) y Graciela Maurice (Vocal 2ª). La misma tiene vigencia en el período comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2026.