El ejercicio físico es fundamental a todas las edades. Su práctica habitual aporta diversos beneficios entre los cuales se destacan el aumento de la autoestima, activación del sistema inmunológico, reducción de los niveles de estrés y/o ansiedad, disminución de la presión arterial y potencia la concentración, entre otras cosas. Salud y deporte son dos conceptos íntimamente relacionados y es que la actividad física es uno de los pilares sobre los que se fundamenta el bienestar de una persona.

La importancia del deporte para los Fernández

hermanos fernández newcom 1.jpg "Hacer deporte nos da más años de vida", dijeron los hermanos Fernández. UNOER/ Alan Barbosa

UNO dialogó con el trío Fernández acerca de la importancia del deporte en su día a día y como se organizan para poder practicar algo que, según ellos “da vida”.

“Cuando cumplimos 60 con mi hermana dijimos ‘algo tenemos que hacer’. Las dos queríamos realizar alguna actividad y vimos un cartel relacionado a la práctica de newcom. Fuimos y aprendimos los primeros pasos del deporte porque no teníamos idea del mismo. Hicimos básquet en nuestras infancias pero jamás vóley”, empezaron su relato las hermanas Silvia y Mary.

“Por suerte pudimos aprender fácil los primeros movimientos. El newcom no es un deporte difícil. Es más tranquilo, no se salta, no se golpea”, destacaron las jugadores de Urundai. A su vez, agregaron: “A Juan Carlos lo invitamos nosotras. Siempre le preguntábamos porque no practicaba algún deporte, porque no se acercaba a newcom”.

En relación a ello, Juan Carlos expresó: “Hace seis años que comencé con el deporte. Ellas fueron muy importantes en mi decisión. Entre ellas y un amigo de la infancia me lograron convencer. Me gustó y me entusiasmé. Parece más pasivo pero dentro de la cancha es competitivo. Hay que moverse y rápido. Transpiras la camiseta y disfrutas un montón”.

Los hermanos tienen edad para competir en la categoría +70. Sin embargo, por falta de jugadores, a veces se ponen la pilcha del +60. “Se siente la diferencia de edad. Por más que solo sean 10 años de diferencia, hay equipos muy competitivos que corren todas las pelotas como si fueran las últimas”, dijeron.

Por otra parte, Mary, la mayor de los tres, opinó sobre el desempeño de sus hermanos dentro de la cancha: “Los dos menores tienen una velocidad increíble. Son unas gacelas. Es impresionante como corren las pelotas”.

hermanos fernández newcom 2.jpg "Hacer deporte nos da más años de vida", sentenciaron los hermanos Fernández. UNOER/ Alan Barbosa

Con respecto al deporte y la importancia que se merece en sus vidas, los Fernández no dudaron en contestar: “Es excelente la parte social, la amistad, los viajes. La verdad es que se forma un grupo humano muy lindo con el que se puede disfrutar de otras cosas más allá del deporte”.

“El newcom para mí es vida. Tengo un nieto de un año y medio y el nacimiento de ese bebé me genera lo mismo que el deporte. Me reanima, es la satisfacción de decir que tengo 74 años y me puedo mover, puedo saltar, correr”, dijo María al hablar sobre el vóley adaptado.

“Toda la vida hice deportes. Hace más de 60 años que hago lo que sea. Lo importante es moverse. En este momento el newcom me sirve para eso. Físicamente me siento bien y el deporte me obliga a moverme. Estoy feliz con eso”, opinó Juan Carlos.

“Uso las mismas palabras que mis hermanos. Para mí, cuando entro a la cancha es adrenalina y eso es lo que me da fuerzas para seguir. Es estar moviéndote a esta edad y no tener ningún dolor post entrenamiento. Voy a seguir hasta que me den las rodillas”, dijo Silvia, la menor de los tres hermanos.

“Lo importante, más allá del deporte, es agradecer que estamos los tres hermanos juntos. Verlos jugar es sencillamente hermoso. Orgullo y satisfacción es lo que sentimos uno del otro. De igual manera, nos gusta la competencia (risas). Siempre queremos ganar. El juego mismo te lleva a querer competir con uno mismo. A exigirse en cada pelota”, cerraron los Fernández.