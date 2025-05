Gustavo Bou denunció violencia en un partido y la Liga Concordiense suspendió varios encuentros.

Gustavo Bou se mostró indignado por la brutal patada a un jugador de su club y pidió un fútbol sin violencia

El incidente ocurrió en la cancha de Santa María de Oro, cuando en plena disputa de un balón, un delantero local fue sancionado por el árbitro por una falta. En ese momento, se dio vuelta y propinó una patada violenta en la cabeza al jugador de Nebel, quien ya estaba en el suelo. Ante la gravedad del hecho, el árbitro suspendió el partido, que hasta ese momento favorecía 2-1 al equipo visitante.

Gustavo Bou, ex jugador profesional y presidente del Club Nebel, se mostró indignado por lo sucedido, condenando públicamente el acto de violencia en las redes sociales: "¿Hasta cuándo va a seguir la violencia en la @ligaconcordiensedefutbol? ¿Qué quieren con el fútbol? No se dan cuenta que es un deporte que se juega sin violencia!!! Lo que vi hoy fue tan fuerte y doloroso que no puedo creer que se siga como si nada", expresó Bou en su cuenta de Instagram.

El caso provocó una inmediata respuesta de la Liga Concordiense de Fútbol, que suspendió varios partidos que se iban a disputar este fin de semana entre Santa María de Oro y Nebel, en las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 13. A través de un comunicado, la liga lamentó el incidente y reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol local, destacando que se seguirán implementando medidas disciplinarias y educativas para promover el respeto en las canchas.

Por último, la Liga Concordiense dejó en claro que continuará trabajando para lograr un fútbol libre de violencia y para sancionar los comportamientos antidisciplinarios de manera firme y decidida.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la lucha contra la violencia en el fútbol amateur, que sigue siendo una preocupación central para autoridades y aficionados en Concordia.