Gustavo Aguiar, entre la formación y el profesionalismo

En 2014 Gustavo Aguiar armó sus bolsos y se trasladó hacia Panamá. En ese país defendió el arco de Plaza Amador, equipo que compite en el máximo nivel. Una lesión lo alejó del arco, pero no de los campos de juego. Recibió una propuesta que le permitió continuar ligado a la pasión popular. Modificó el chip para ejercer como formador en el International Scholl of Panamá.

“Actualmente estoy dirigiendo en las categorías Sub 16 y Sub 18 masculinas junto al profe Daniel Aquino. Estamos trabajando en conjunto. No hay diferencias, los dos somos los líderes del equipo. Y este año se dará la oportunidad de dirigir una Sub 14. La intención es que esos chicos, cuando lleguen a la Sub 16 y Sub 18 tengan la misma metodología de trabajo”, explicó Aguiar, en diálogo con Ovación.