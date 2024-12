Gimnastas entrerrianos lograron podios en el Torneo Nacional Federativo.

Kanpeki y su participación femenina

Uno de los logros más sobresalientes fue el de Victoria Conelli, una gimnasta de Nivel 9, quien se coronó campeona nacional de suelo por segundo año consecutivo, esta vez en un nivel superior.

Además, Yuliet Bordon obtuvo el cuarto puesto en la clasificación all-around, mientras que Albertina Flores se destacó con el sexto puesto en la misma clasificación, además de un tercer lugar en el aparato de salto. Sofía Paganini, por su parte, logró un tercer puesto en salto.

Azarian y el rendimiento en masculino

El equipo masculino de Azarian ha logrado grandes resultados en diversas categorías. En la categoría Mayores FIG, Santiago Mayol se destacó como Campeón Argentino en Arzones y subcampeón por equipos. Valentino Gay Lang ocupó el 6º puesto en All Around y también fue subcampeón por equipos, al igual que Agustín Alegre, quien obtuvo el 8º puesto en All Around. Valentino Tamaño consiguió el 11º puesto en All Around y también fue subcampeón por equipos.

En la categoría Junior, Mateo Malvasio se consagró Campeón Argentino, mientras que, en mayor, Luka Díaz alcanzó el 8º puesto en All Around. En la categoría Juvenil, Felipe Igarzabal terminó en el puesto 40, mientras que, en Cadete, Camilo Boneta ocupó el puesto 32. Por último, en Infantiles, Theo González logró el 20º puesto.

Benicio Kohn, logró el segundo puesto en la modalidad All Around, siendo campeón nacional en suelo y anillas, obteniendo medallas de plata en paralelas y salto, y medallas de bronce en arzones y paralelas. También logró medalla de oro por equipos.

También participó Francisco Trinidad en la categoría junior, quien terminó quinto por equipo, demostrando un gran rendimiento. Joaquín Monetta, de la categoría preinfantil, obtuvo el sexto puesto por equipo, destacándose en su grupo. Por su parte, Lautaro Núñez, en la categoría juvenil, alcanzó un logro muy significativo al quedar como primera reserva para la final de salto. Este es un resultado especialmente valioso, ya que la categoría juvenil es una de las más competitivas, con muchos gimnastas de la selección argentina y de todo el país.

En cuanto a la rama femenina las competidoras fueron Nara Monetta, en la categoría Pre Infantil Nivel 3, y Agustina Laderach, en la categoría Mayor Nivel 4.