Gimnasia se desangra durante este receso

Explicación. La presencia de Norberto Acosta en el banco de For Ever motivó su mudanza al noreste.

Gimnasia de Concepción del Uruguay continúa sufriendo una dura sangría en el receso del Torneo Federal A, que hoy define el segundo ascenso a la próxima temporada de la Primera B Nacional en la final de la Reválida. Nicolás Torres, figura, referente y puntal en la defensa Mensana, se sumará a Chaco For Ever, ahora dirigido por Norberto Acosta, que también llega del Lobo uruguayense.

Las conversaciones con Nicolás Torres arrancan en el mismo momento que el técnico de arregla su llegada al Negro Chaqueño. Para Acosta, la experiencia del marcador central es clave para lo que pretende armar, siguiendo con su gusto como DT para conformar equipos sólidos desde la defensa.

El propio Torres cuenta a Ovación que “lo de Chaco surge cuando Acosta arregla allá. Me llamó y me entusiasmó este nuevo desafío, por que confío en él, en su trabajo, y porque me hablaron muy bien del club, sentí que era un buen momento para un cambio de aire, obviamente no fue fácil tomar esta decisión por muchas cosas. Porque son muchos años en Gimnasia, porque ya estoy instalado en Concepción, en mi casa, mis hijos en el colegio, pero bueno, hay momentos donde uno cree que es lo mejor”, argumentó.

El defensor afirmó que esta semana viajará “a firmar, y el 10 de julio arrancaría la pretemporada. No me esperaba una mudanza a esta altura, con muchas cosas por resolver pero es una decisión pensada y tomada en familia, una nueva etapa pensando en dar todo como siempre lo hice donde me tocó estar”.

Además, Torres podrá proseguir con sus estudios universitarios que lleva adelante en la Universidad de Concepción del Uruguay ya que “no habría inconvenientes, es algo que tuve en cuenta antes de este cambio, allá podría seguir de igual manera”.

Sobre Gimnasia, el club que deja, su club, Torres fue claro “con respecto a Gimnasia, agradecer a Mario Bonot y Guille Schab que hicieron lo imposible para que me quede, lo cual valoro mucho. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa”.

Con tantos años en el Lobo, el jugador intenta no olvidarse de nadie “quiero agradecer a toda la gente que rodea y ayuda al plantel, que vive el día a día en el club, caso el utilero Bidón y Mate Rodríguez, el Chelo y Fabián los cancheros. Al Goyo Etcheverry y el doctor Gallo que sin ellos sería imposible jugar todo el torneo por los golpes, viajes. A los hinchas que te hacen sentir bien, como digo siempre he jugado y bien y mal, pero no me queda duda que nunca me guarde una gota de transpiración, di más de lo que di en otros clubes, disculparme si me equivoque en algún momento, como todos nos equivocamos. Hoy cierro una etapa de mi vida deportiva muy importante”.

Así es el panorama hoy en el Lobo uruguayense, sin técnico, con jugadores del plantel del Torneo Federal a punto de quedar sin contrato, a los que se les arrastran deudas del campeonato que finalizó. Casi una constante del club en la última década y más atrás también.

En cuanto al futuro entrenador surgieron varios nombres que fueron desechándose con la misma rapidez que aparecieron como Netto, Ricardo Kuzemka, Sebastián Tomatito Pena y varios más que se suman a la siempre interminable danza que se baila en los períodos de acefalía en los cuerpos técnicos.

A estos se suma el siempre presente Hernán Orcellet, hombre del Lobo desde la cuna, con recordado paso como jugador, desaprovechado como DT en su momento. El rubio ex volante es número puesto en cada búsqueda de DT y esta no es la excepción.

PRESIDENTE. Torres agradeció a Bonnot por el permanente apoyo. Y precisamente, el nombre del encargado de prensa del club, todo terreno, solucionador de muchos problemas de los jugadores y conocedor del paño, suena fuerte para la presidencia del club.

Nuevo destino. Desde Chaco For Ever las noticias ya llegan con Acosta confirmando que la pretemporada del Negro chaqueño comenzará el 15 de julio: “tendremos dos semanas que serán muy intensas desde lo físico, con concentración incluida. Ya le presentamos toda la diagramación de la pretemporada a la dirigencia con la idea de ajustar todos los detalles. Mi idea no es traer figuras a For Ever como refuerzos, sino tratar de sumar futbolistas que sé que me pueden llegar a dar mucho y que tengan ganas de triunfar. Van a llegar jugadores que por ahí no son tan conocidos, pero que estoy seguro que se van a comprometer con el club desde el primer momento. Mi idea es que haya dos jugadores por puesto”.

Definen el segundo boleto

Alvarado de Mar del Plata y Atlético San Jorge de Tucumán protagonizarán hoy el encuentro decisivo de la serie final de la reválida del Torneo Federal A. El cotejo se disputará desde las 19.30 en el estadio mundialista José María Minella. El cotejo que abrió la serie finalizó igualado con marcador cerrado. El ganador de esta historia se quedará con el segundo boleto a la B Nacional.