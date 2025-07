Gerónimo Corujo atleta 1.jpg Gerónimo Corujo, de Los Conquistadores al primer puesto en Paraná.

—¿Qué significó para vos ganar la Maratón UPCN en Paraná y con ese tiempo tan destacado?

— En lo personal fue una linda experiencia, ya que era la primera vez que competía en Paraná y sabía que iban grandes atletas de la provincia. Eso a uno lo motiva a correr fuerte, porque no va solo. La competencia surgió de imprevisto; yo estaba en una semana normal de entrenamientos y mi amigo Bruno Colombo me invitó junto al equipo de Deportes Villa Adela. Lo consulté con mi entrenador Enrique Costa, quien me dio el visto bueno para ir y sumar experiencia y confianza.

—¿Recordás cuando arrancaste a correr en 2021? ¿Qué pensás hoy de ese Gerónimo que solo trotaba?

— Pienso que su vida cambió completamente. Ese Gerónimo no era menos, era el origen de todo. El que se calzó las zapatillas por primera vez, sin saber cuánto aguantaría. Fue quien empezó a construir sin conocer lo que vendría. Diría que tuvo que ser fuerte, dedicado y paciente para llegar hasta acá.

—¿En qué momento sentiste que esto podía pasar de ser un hobby a algo más serio?

— Desde las primeras competencias, al ver a grandes atletas y referentes, ese deseo de querer ser como ellos nunca se fue. Ese fue el momento en que pasó de ser un hobby a ser un estilo de vida.

—¿Cómo fue ese proceso de empezar a entrenar doble turno, alimentarte mejor y organizarte con el descanso?

— Fue un antes y un después. Uno aprende a entrenar tenga ganas o no. Empecé a investigar, conocí lo que eran los dobles turnos, fondos largos, fartleks, pasadas, umbrales. Organizaba solo mis entrenamientos porque todavía no tenía entrenador, ya que aún no me había mudado a Concordia.

Gerónimo Corujo, primero en Paraná

Gerónimo Corujo atleta 3.jpg Gerónimo Corujo (en el medio) se quedó con la primera posición en la modalidad 5k.

—¿En 2024 entrenaste con atletas consagrados, quiénes te marcaron más?

— Fui conociendo gente en el ambiente, sobre todo chicos de Concordia que ganaban las carreras. Bruno Colombo, Juan Saboredo, Isaías Zacur, entre otros. Compartir entrenamientos con ellos fue un salto grande. Aprendo de ellos a diario.

—¿Qué aprendiste compitiendo en lugares como Feliciano, Villa del Rosario o Santa Ana?

— Lo que más gané fue experiencia. No serán carreras prestigiosas, pero ayudan a escribir tu camino, a ganar confianza. A partir de ahí uno empieza a soñar con objetivos más grandes.

La maratón se celebró en Paraná

Gerónimo Corujo atleta 2.jpg La Maratón UPCN se celebró en Paraná.

—¿Cómo te organizás entre el profesorado de Educación Física y tu carrera como atleta?

— A veces es difícil porque el estudio demanda tiempo. Tengo claro que primero está el estudiante y luego el atleta. No voy a vivir de esto. Cuando hay exámenes bajo la carga de kilómetros: de 120 a 80 o menos, según lo atareado que esté. Pero a veces puedo hacer buenos volúmenes.

—¿Qué metas te pusiste para esta segunda parte del año?

— Con mi entrenador decidimos enfocarnos en distancias cortas, fortalecernos y luego ir por las largas. Estoy haciendo una pretemporada rigurosa. En la mira están los 5k de Gualeguaychú, Santa Ana, los 4k de Charrúas, y posiblemente algún objetivo en el exterior.

—¿Qué admirás de tus referentes: Corsico, Erario, Lacamoire y Johnson?

— Admiro el trabajo que han hecho. Tienen 10 o más años en esto. Yo llevo apenas dos tomándomelo en serio. Ver a Corsico liderar los 10k de Reyes, a Erario corriendo junto a etíopes y kenianos en Buenos Aires, a Lacamoire en panamericanos y a Johnson con su humildad ganando en calle y pista, todo eso me motiva.

—¿Qué representa para vos llevar el nombre de Los Conquistadores en cada competencia?

— Es algo increíble. La gente se sorprende cuando alguien de un pueblo tan chico sube a un podio. Me pasó en Reyes y en Paraná. Siempre quiero dejarlo lo más alto posible. Si bien vivo en Concordia, elijo representar mis raíces siempre.