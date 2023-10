Germán Todino se encaminó a la victoria en San Nicolás

Germán Todino y la Dodge del Maquin Parts se llevaron la final del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás, escenario de la duodécima fecha de la temporada y la segunda de la Copa de Oro. Julián Santero y Leonel Pernía completaron el podio. No fue una buena final para Mariano Werner, que se privó de sumar puntos importantes.

“Me sacó afuera en la curva 2. Largó para chocarme. Me parece que todo el talento que tiene lo tiró en un rato. Es joven de edad, pero tiene la suficiente experiencia en carreras para darse cuenta lo que significa pelear la Copa de Oro… Después quedamos atrás y no teníamos el auto para avanzar”, señaló el piloto del Fadel Racing en Campeones Radio. “Asumo mi error, que fue estirar un poco de más: ahí fue cuando bloqueé y no pude hacer nada”, aceptó Fritzler.

En la vanguardia, el cuyano edificó una luz de diferencia, mientras que Todino se recuperó de la maniobra fallida del inicio y dio cuenta de Ardusso para convertirse en el escolta. En tanto, Otto Fritzler debió desertar por problemas de motor y Agustín Canapino también tuvo que abandonar la prueba.

A falta de 10 giros para el final, Todino estaba a la cola de Santero y la carrera se neutralizaba luego del despiste de Augusto Carinelli en la última curva. En el reinicio, Todino ejecutó una prolija maniobra para dar cuenta de Santero y pasar a ganar, mientras que Pernía no podía seguir a los dos de adelante.

Más atrás, Marcos Landa minó la resistencia de Ardusso para convertirse en el nuevo cuarto de la final. Luego de 25 vueltas, Todino consumó su cuarto triunfo dentro de la categoría, seguido por Santero y Pernía. "Esta victoria se da en un momento justo. Así que ahora vamos a encarar las tres últimas fechas de otra manera", afirmó Todino.

“Estoy contento por el resultado, fue una buena carrera. Intenté hacer diferencia cuando quedé 1º pero apareció el auto de seguridad y Germán (Todino) venía con mejor ritmo, y nosotros nos caímos de mitad de carrera en adelante”, aseveró Santero.

Más atrás culminaron Landa, Ardusso, Valentín Aguirre, Diego Ciantini, Juan Martín Trucco, Nicolás Trosset y Werner. El uruguayense Nicolás Bonelli finalizó 28°, mientras que Ayrton Londero de Ramírez abandonó.

Con estos resultados, Werner se sostiene como líder de la Copa de Oro con 102,5 puntos, secundado por Santero con 97 y Landa con 65.5 unidades. La décimo tercera fecha del TC será el próximo 29 de octubre en el autódromo de Rafaela.

TC PISTA

Tobías Martínez y el Chevrolet de Las Toscas Racing se llevaron la final del TC Pista en el autódromo de San Nicolás, escenario de la duodécima fecha de la temporada y la segunda de la Copa de Plata. El paranaense Agustín Martínez y Rodrigo Lugón completaron el podio. El uruguayense Agustín De Brabandere llegó 9° y Sebastián Reynoso de Gualeguaychú terminó 12°.