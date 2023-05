Germán Cano, el argentino que amargó a River

"Ahora como equipo debemos seguir así porque podemos aspirar a grandes cosas, y debemos hacerlo con la humildad de siempre", destacó.

Cano, ex Lanús y Chacarita Juniors, consideró que después del empate parcial logrado por el delantero riverplatense Lucas Beltrán "el partido se destrabó en el mediocampo, porque allí, si a River se lo presiona es donde se lo hace jugar incómodo".

"El año pasado y este son los mejores de mi carrera, justo ahora que tengo 35 años", completó el atacante récord del fútbol brasileño.

El paso de Germán Cano por el fútbol argentino fue prácticamente fugaz. Hizo las divisiones inferiores en Lanús y debutó en Primera con la camiseta granate en el 2008. El equipo del Sur del Gran Buenos Aires estaba atravesando un gran momento y venía de ser campeón del Apertura 2007, de la mano de su goleador, José Pepe Sand.

Por ende, Cano no tuvo mucho espacio y solo jugó 24 partidos, en los que convirtió dos goles. Fue cedido a préstamo a Colón y Chacarita, pero no pudo encontrar su lugar en el ámbito local. No obstante, guarda un buen recuerdo de su etapa por el Granate. "Lanús es un club que siempre voy a llevar en mi corazón y en mi espalda, porque uso la 14 por la hinchada de Lanús”, declaró en 2019, en diálogo con Infobae.

Luego se marchó a Deportivo Pereira de Colombia, en donde empezó a mostrar sus dotes de capocannoniere: 10 goles en los 18 encuentros que disputó con la camiseta del cuadro que comparte grupo con Boca en la actual Copa Libertadores. Tras un breve paso por Nacional de Paraguay, se fue a Independiente Medellín, donde explotó. Infló la red 129 veces y se quedó con el título de máximo goleador de la historia del DIM.

Después de pasar por el fútbol mexicano y por el Vasco da Gama, el oriundo de Lomas de Zamora llegó al Flu en enero del año pasado y sus números fueron descomunales. Lleva 64 goles en 89 partidos, casi un tanto por encuentro. A principios de abril, fue el máximo goleador del mundo contando desde el 1 de enero del 2022. Superó a jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Karim Benzema y Lionel Messi. Además, fue fundamental en la obtención del campeonato Carioca al anotar un doblete en la final contra Flamengo.

Con el triplete que le metió al Millonario esta noche, Cano se convirtió en el tercer futbolista en marcarle un hat-trick a River en la Libertadores. Anteriormente lo habían conseguido en 1973 Luciano Figueroa en un 4-0 de San Lorenzo y Fernando Salinas con el Bolivar en el triunfo 4-1 en la edición de 1991.