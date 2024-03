Gassmann ganó de punta a punta en Paraná

Gassmann, oriundo de la ciudad de Crespo, distante unos 42 kilómetros de la capital provincial, sacó ventajas desde la largada – Andrés Jakos (Toyota Corolla) no movió bien- y llegó a tener 7 segundos de ventaja , algo muy inusual en el TN. Luego administró esa diferencia y terminó ganando por 3s164 sobre Javier Merlo (Toyota Corolla).

De esta manera, el piloto de Chevrolet alcanzó su 5º triunfo en la división mayor del TN, todos con la marca y la atención del equipo de Jerónimo Teti. Sus anteriores victorias fueron en Concepción del Uruguay 2021, Centenario 2022 y Comodoro Rivadavia y Toay 2023.

“Si la ‘pole position’ de ayer fue soñada, esto es todo. No puedo pedir más. Es el logro más grande de mi vida, no creo que me interese ir por algo más. Estoy feliz y agradecido con todo el equipo ”, señaló Gassmann en AM590 Continental y Campeones Radio.

La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo, en el autódromo de Concordia,