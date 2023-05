Garnacho dijo que Licha Martínez es como un padre para él

El delantero Alejandro Garnacho, quien finalmente no jugará el Mundial sub 20 con Argentina, destacó este lunes su relación en Manchester United con el entrerriano oriundo de Gualeguay Lisandro Martínez, a quien consideró como "un padre".

"Lisandro Martínez es como mi padre. Yo le digo que es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo", valoró Garnacho en una entrevista con el sitio oficial del club inglés.