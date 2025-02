Gabriel Gómez: "Fue el mejor partido que jugamos"

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, no ocultó la impotencia por la derrota sufrida como local ante San Martín de Tucumán. No obstante, observó aspectos positivos. En este punto, interpretó que el elenco de barrio Villa Sarmiento disputó el mejor encuentro en el inicio de la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional.

Siguiendo esta línea, el bonaerense remarcó que el marcador fue injusta. “El resultado fue inmerecido por lo que brindó el equipo. El equipo fue superior en 60 minutos de los 90, se asoció bien. En el primer tiempo no tuvimos tantas situaciones de gol. En el segundo tiempo si la tuvimos. Hay que seguir trabajando y seguir mejorando”, apuntó.

Nota Relacionada: Un regreso negativo al Grella: Patronato cayó con San Martín de Tucumán

El final del invicto se generó en el estreno como local. Esto impactó en el ánimo del hincha. “Siempre las derrotas golpean, pero la Primera Nacional es un torneo muy difícil. Ahora hay que pensar en el próximo partido porque es un campeonato muy largo y estas situaciones pasarán a lo largo del año. Lógicamente que uno quiere ganar”, subrayó.

El Pueblo Rojinegro valoró el esfuerzo y compromiso del equipo. Se lo manifestó al despedir con aplausos a los jugadores una vez consumado el primer traspié de la temporada. “En líneas generales me gustó el equipo. Es mucho tiempo superar a un rival durante 60 minutos sobre 90. Lógicamente hay cosas por mejorar y no me pone contento haber perdido. Me voy conforme con el nivel de juego y sobre todo con la intensidad y que no dieron la pelota por perdida”, señaló.

Las polémicas de la derrota ante San Martín de Tucumán

El Ciruja abrió el marcador a través de una jugada que generó polémica. El árbitro Nelson Sosa sancionó penal luego de una infracción de Iván Chávez, el arquero de Patronato, sobre Martín Pino, la referencia ofensiva que presentó la visita.

“Volví a ver la jugada y es muy discutible. Creo que no es penal porque la pelota no está en juego. El delantero va contra el arquero y la pelota quedó a un costado. Es discutible. Algunos podrán tener otra apreciación”, opinó Gómez.

Otra jugada que generó polémica fue la segunda infracción que protagonizó Juan Cuevas, autor del gol, minutos después de haber sido amonestado. Al respecto el DT de Patronato mencionó: “No la volví a ver a esa jugada”, se sinceró.

Sensaciones encontradas de Gabriel Gómez

El entrenador del Rojinegro no utilizó una careta para disfrazas su impotencia. “Me voy caliente porque quería ganar”. Asimismo observó aspectos positivos. “Cuando analizas en frío encontras tranquilidad porque el grupo está bien y está comprometido”, aclaró.

En este sentido, el DT le transmitió un claro mensaje a sus dirigidos. “Les dije que tenían que dormir y descansar tranquilos porque dieron todos. Yo no podré descansar tranquilos, pero ellos si tienen que estar tranquilos”, cerró.