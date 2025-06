Gabriel Gómez tras el empate ante Los Andes: "Antes estos partidos los perdíamos y hoy no".

Luego del empate 0-0 contra Los Andes, Gabriel Gómez evaluó el desempeño de su equipo, señalando que aunque el partido no fue de lo mejor, valoró la resistencia y el orden defensivo que permitieron mantener el resultado. Reconoció que el equipo no logró generar muchas oportunidades, pero destacó la fortaleza para evitar la derrota.

"Fue un partido parejo, no hicimos un buen partido, prácticamente no tuvimos chances, muy poquitas y ellos también", expresó el DT ante los medios. Luego agregó: "Lo positivo es que estos partidos, antes los perdíamos y hoy no lo perdimos porque lo supimos sufrir en su momento y nos sirvió para seguir adentro".

Gabriel Gómez reconoció la falta de oportunidades, pero destacó la solidez

Gómez también se refirió a la falta de claridad ofensiva: "Lógicamente queríamos ganar, pero bueno, este no hicimos un buen partido". No obstante, volvió a resaltar un aspecto favorable: "No nos metieron gol, que tampoco nos crearon situaciones muy claras, solo una creo que sacó Iván pero bueno antes como vuelvo a repetir estos partidos los perdíamos y hoy no, o sea, el equipo está bien".

Ante la consulta sobre si el bajo nivel fue responsabilidad propia o mérito del rival, el técnico respondió: "Es una mezcla, una mezcla. Lógicamente que el rival juega. Nosotros no estuvimos en un buen día. En lo defensivo el equipo lo hizo bien, no lo hizo mal, pero no tuvimos chances de gol, no lo hemos creado por falta de fuego, porque la que queríamos jugar que era buena intención, se le iba a larga y bueno, son partidos que pueden pasar".

Por último, el DT dejó una reflexión positiva respecto al rendimiento general: "Lo bueno que el equipo la intensidad la sostiene, no tuvimos problemas defensivamente y no se perdió, que está bueno porque seguimos estando en el Reducido".

Sobre el mercado de pases, Gómez fue claro y cauto: "Estamos viendo, pero si no aparece algo que nos guste, no vamos a traer por traer. Estamos bien".