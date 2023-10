Gabriel Batistuta: "Esta Selección nos enamoró a todos".

Incluso fue considerado como uno de los mejores delanteros durante los 90 y principios del siglo XXI debido a su eficacia de cara al arco, gracias a sus potentes disparos que llegaban a alcanzar hasta los 106 kilómetros por hora. Por consiguiente, en 2022, la revista deportiva italiana Il Guerin Sportivo lo eligió como el mejor jugador del mundo.

Tampoco se puede pasar por alto que el inoxidable goleador jugó en Newell’s (1988/89), River Plate (1989/90), Boca Juniors (1990/91), Fiorentina (1991/00), Roma (2000/02), Inter (2002/03) y Al Arabi (2003/05).

En otro orden de cosas, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Batistuta anotó 233 goles en 415 partidos jugados en las ligas de Argentina, Italia y Qatar. Sin embargo, contando las copas internacionales, selección nacional y otros encuentros como futbolista profesional, ha jugado 633 partidos y convertido 356 goles.

En lo que respecta a la Selección Argentina, es el noveno goleador en la historia de la Copa Mundial de Fútbol y el segundo jugador argentino que más tantos anotó, solo superado por el astro argentino, Lionel Messi, en sus tres participaciones (1994,1998 y 2002).

Por otra parte, el Bati es un gran amante del golf. Pero tras su retiro se desempeñó como jugador de polo en el equipo Loro Piana, donde en la tercera etapa del Argentina Polo Tour Patio Bullrich 2009 alzó su primer trofeo.

La postal

Gabriel Batistuta (1).jpeg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Un deportista multifacético

En 2005 dejó de marcar goles con la camiseta del Al-Arabi de Qatar. También hizo estragos en el fútbol argentino e italiano, donde llegó a su punto más alto. Pero hoy su realidad es muy diferente, ya que tras dejar el fútbol se abocó de lleno al polo y al golf.

Frente a esto, UNO se dio el lujo de hablar con el mítico Gabriel Batistuta, y el exdelantero argentino soltó interesantes frases.

“Vinimos a visitar a un amigo, Darío Vitor, y aprovechamos para jugar al golf, que es algo que nos gusta. La verdad que la cancha es muy buena y hacía rato que me habían hablado bien y tenía ganas de conocerla, así que una buena oportunidad”, comenzó.

A su vez, el Bati se refirió a otra de sus máximas pasiones, la pesca: “No tengo tiempo lamentablemente. Pero ya prometí que voy a venir, dicen que pescan bien. Pero con el tema de los pescadores hay que tener cuidado, suelen agrandar todo”.

Al mismo tiempo, el exdelantero de la Selección Argentina analizó el presente del equipo: “Creo que como todos, ¿no? Fui jugador de fútbol y ahora soy hincha. Esta Selección nos enamoró a todos y está ganando todo. Pero aparte de eso sigue jugando bien y siempre es divertido verla. Se creó una conexión, seleccióngente y eso está bueno para el fútbol argentino sobre todo. Así que esperemos que sigan así, lo más que puedan”.

Además, reveló que le hubiera gustado ser parte de este seleccionado: “¿A quién no le hubiese gustado ganar un campeonato del mundo? Pero no me puedo lamentar tampoco, jugué tres mundiales y con grandes jugadores. Así que hice lo que pude, por supuesto que siempre querés más, pero llega un momento que hay que relajar”.

Siendo un referente en la posición, el Batigol hizo un análisis del presente de Julián Álvarez y Lautaro Martínez: “Son dos de los mejores delanteros que hay en el fútbol mundial en estos momentos. Lautaro está haciendo cosas increíbles en el Inter y Julián en el City, se ganó un lugar en un equipo lleno de estrellas. Están jugando, haciendo goles y afirmándose en lugares donde no es fácil jugar. Así que los disfruto a los dos”.

Por último, Gabriel Batistuta reveló dónde está el pedazo de red de uno de los arcos del Lusail luego de la final ganada frente a Francia: “Lo regalé, era para gente amiga y familiares. Ya está en varios cuadros repartidos por ahí”.