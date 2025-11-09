Futsal: La copa se trasladará al sur de la ciudad

Atlético Neuquén Amarillo y Atlético Neuquén Rojo protagonizarán esta noche un histórico encuentro de futsal . Los dos representantes del Pingüi se enfrentarán para determinar quien se coronará campeón del Torneo Clausura de la división Elite Masculina que organiza la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS).

La definición del certamen se llevará adelante a partir de las 20.30 en la pista ubicada en el camping de la Toma Vieja.

El Amarillo, que registra cuatro títulos, inscribió su nombre en el juego decisivo al dejar en el camino a Mariano Moreno. El Rojo, que disputará su primera final en el máximo nivel, avanzó a la final al eliminar en semifinales a Paraná Green.

En la previa del histórico encuentro Ovación reunió a Lautaro Etienot, referente del Amarillo, y Alejandro Battauz, una de las figuras del Rojo del Pingüi.

El testimonio de los protagonistas de la histórica final del futsal paranaense

“Desde que el Rojo ascendió a la elite que estábamos esperando una final Neuquén-Neuquén. Lo esperábamos como institución. Se hizo desear, pero llegó y estamos muy emocionados. Lo más importante es que el campeón será Neuquén. La estrella va a sumar para la institución y que los valores del club no se van a perder, sobre todo por ser una final”, resaltó Battauz.

“Como proyecto Neuquén Amarillo apuntó a jugar finales. Esto nos permite vivir esta semana con tranquilidad y tratando de disfrutarla. Nos hemos preparados a fondo para tratar de esta al cien por ciento y sin menospreciar a ningún rival. Obviamente que tiene un gusto especial por el hecho de enfrentar a otro equipo del club, enfrentar a amigos y compañeros cercanos con quien nos cruzamos en el día a día en el club. Por todo esto tiene un sabor especial. No dejamos de tener amigos en el otro equipo. Y si nos tocara ser superados, sería la que menos nos amargaría perder”, afirmó Etienot.

Atletico Neuquen Futsal Neuquén Amarillo y Neuquén Rojo disputarán la final del Torneo Clausura Masculino, categoría Elite, de la Asociación Paranaense de Futsal

El Amarillo alcanzó el objetivo de revertir la pálida imagen que exhibió en el Torneo Apertura. La floja campaña en el primer semestre les tocó el orgullo. “Nos consideramos perro de casa, gente extremadamente ganadora y obsesivas del triunfo”, describió Lauti. “Veníamos de seis procesos de, hacer mínimos en semifinales. En el Apertura nos encontramos en otra situación después de casi tres años. Eso golpeó el ego. Nos sucede cada vez que perdemos. Nos pasó después de perder la semifinal de ida 1 a 0. Nos matamos después en la semana de entrenamiento para sacar adelante la serie y lo logramos. A veces es necesario que nos mojen la oreja para salir campeones”, añadió.

La temporada del Rojo fue de menos a más. Tras una pobre performance en el primer semestre enderezó el rumbo en la segunda mitad de la temporada, logrando una histórica participación a nivel nacional al obtener el tercer puesto en la Copa de Plata.

“Tuvimos un primer semestre bastante malo. Después sumamos un par de jugadores, una parte del cuerpo técnico también se agrandó, competimos en un Nacional, conseguimos un podio en dicho torneo que fue histórico para el club y eso nos hizo muy fuertes. Empezamos a trabajar mucho el grupo, agregamos días de entrenamiento, entrenamos con mucha más seriedad y nos enfocamos para llegar a donde estamos hoy. Estamos totalmente preparados para la final, mejoramos totalmente desde la cabeza y desde lo deportivo. Eso es fundamental”, resaltó Batta.

Final Futsal Neuquen UNO/Liliana Bonarrigo/Gonzalo Núñez

Premio económico para el campeón. ¿Estímulo para Atlético Neuquén?

Por primera vez habrá La APFS otorgará, además del trofeo, un premio económico para el campeón. ¿Es otro incentivo para los protagonistas?. “Somos un equipo que juega por el orgullo y el objetivo principal es salir campeón. Todos nos comprometemos con un proyecto ambicioso que roza al profesionalismo sabiendo que somos amateur. Si bien el premio económico es un incentivo, no es algo que nos nuble la cabeza ni es prioridad”, aseveró Lautaro.

“El orgullo es salir campeón, festejar con amigos y divertirse. El incentivo económico es algo que estará. Sabemos que lo vamos a tener si salimos campeones. No obstante, la prioridad del Rojo es levantar la copa”, señaló Alejandro.

Atlético Neuquén vivirá otra jornada histórica, como la que experimentó el 24 de julio de 2022 cuando el Rojo se coronó campeón en la divisional de ascenso, el Amarillo conquistó su primer título en la Elite y la C20 también gritó campeón. Esta noche el Pingüi sumará una nueva estrella a su escudo. En el sur de la ciudad recibirán un nuevo trofeo para ubicarlo en su vitrina.

Neuquen Futsal Lautaro Etienot, referente de Atlético Neuquén Amarillo, y Alejandro Battauz, integrante del Rojo del Pingüi, palpitaron la previa de la histórica final. Liliana Bonarrigo

Final del ascenso en La Toma

Antes de la final de Elite masculina, la APFS también definirá el torneo Clausura de segunda división en donde se enfrentarán el equipo B de Don Bosco contra José Hernández Negro. El campeón deberá jugar una final anual contra el equipo C de Mariano Moreno para ver quien asciende a la máxima categoría del futsal paranaense. La final de la división de ascenso empezará a las 19.