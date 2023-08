Fútbol femenino: renunció el plantel de Argentino de Rosario

"Hemos trabajado durante dos años y medio como verdaderas profesionales, independientemente de no percibir un sueldo y hemos dejado al club en lo más alto, peleando dos finales de campeonato y ascensos, generando reconocimiento para la institución en el fútbol femenino y el país" , expresó el equipo en el comunicado que relata los motivos detrás de la abrupta decisión. "Al comenzar el año tuvimos algunas reuniones con el club en las que se nos prometió 'igualdad' con el plantel masculino pero, a medida que comenzó a transcurrir el tiempo, quedó de manifiesto que no iba a ser cierto" .

En este marco, el texto manifestó que las deportistas debían autogestionar sus gastos y se vieron en la necesidad de organizar rifas, vender pizzas, buscar sponsors y solicitar subsidios a la municipalidad de Rosario "con el objetivo de ir sosteniendo las condiciones básicas para seguir siendo el equipo competitivo que siempre fuimos". Asimismo, resaltaron que además debieron realizar los conjuntos con los que representaban al club, pagar su propia comida en los viajes, así como los estudios médicos, viáticos, entre otras diligencias necesarias para competir de acuerdo a las normas. "Como si esto fuera poco, alquilamos nosotras mismas un predio para entrenar ya que la cancha no podemos utilizarla demasiado para 'no arruinarla ya que al masculino lo televisan', como nos dijeron", indicaron y agregaron: "Fuimos cediendo en muchas cosas por el deseo de seguir jugando y estar más cerca de nuestro objetivo del ascenso, que claramente al club no le interesa alcanzar".

Por otro lado, el comunicado manifestó una situación que vivieron dos jugadoras con la dirigencia del club: "Se les pidió que trabajen promocionando al club para poder conseguir sponsors, ya que de lo contrario no se podría mantener el femenino. Ambas debían salir vestidas con ropa del club durante dos horas, tres veces por semana, a repartir en diferentes empresas unos folletos que ellos nos entregaron. Sentimos qe esta situación excede el nivel de falta de respeto y destrato que ya veníamos viviendo".

En este marco, el plantel remarcó que estas situaciones no son atravesadas por el plantel masculino del club: "Estamos convencidas de que jamás se les pediría algo así. Esta muestra de abuso de poder sólo se da con nosotras". Si bien las jugadoras manifestaron estas situaciones al secretario deportivo de la institución, así como al presidente, denunciaron no haber sido escuchadas: "Buscaron incluso manipularnos con la amenaza de no entregar nuestros pases para que no podamos continuar con nuestras careras en otros clubes".

"Frente a esto, y en el marco de un mundial de fútbol femenino donde se ve el crecimiento de este deporte a nivel mundial, decimos basta. Hoy nuestros sueños se ven pisoteados, nos sentimos burladas y relegadas una vez más y aunque nos duele en el alma, decidimos hacernos valer", cerraron las deportistas.