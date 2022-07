Fútbol femenino: habló Pamela Tortul y el reclamo

Sobre ésta situación, en La Radio de Uno Pamela Tortul dijo: "Estamos tratando de salir a pelear un poco la situación que nos convoca, que es el fútbol femenino, a seguir luchándola más allá del comunicado emitido por la Liga Paranaense de Fútbol, obviamente hemos respondido a ese comunicado, formalmente como corresponde. Más que nada quien les habla, porque a la única que se involucra directamente sobre un posible daño a la institución es a mí, más allá de que había muchas jugadoras, a la única que señalan es a mí. Es una ensaña en contra de las mujeres, y principalmente conmigo. Es hora de poner un punto final a tanto machismo, a tanta agresión por parte de los dirigentes de la Liga. La manifestación fue pacífica, en ningún momento hubo actos violentos ni vandálicos, ni se intentó abrir la puerta o romper la cerradura de la misma. La verdad que me sorprende cada día más cómo la liga trata de desviar el conflicto que hoy atraviesa el fútbol femenino, no sólo el Club San Benito. Estamos todas las jugadoras en la misma situación, porque muchas tenemos a cargo las categorías formativas, y tenemos que salir corriendo después de jugar para ir a dirigirlas, o a su vez las formativas no pueden ir a ver a su primera división. En el horario de las 9:30 de la mañana no va gente a vernos, entonces eso complica la recaudación para pagar los partidos cada fin de semana, son muchos los reclamos que estamos llevando a cabo. Deben empezar a surgir cambios dentro de la liga, teniendo una perspectiva de género y no siendo tan machista como lo viene siendo. "